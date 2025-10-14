हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Love Rashifal 15 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा बुधवार का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशियों का लव राशिफल

Love Horoscope Today 15 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 14 Oct 2025 09:45 PM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 15 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 15 अक्टूबर 2025, बुधवार को कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि रहेगी. आज अश्लेषा नक्षत्र, साध्य योग, गर और वणिज करण का निर्माण हो रहा है. बुधवार का दिन भगवान गणेश जी समर्पित होता है.

जानिए मेष से लेकर मीन राशियों का लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से मिला जुला रहने वाला है. रिश्तों में रोमांच की भावनाओं का आनंद उठा सकते हैं. पार्टनर की जरूरतों को समझने की कोशिश करें.

जीवनसाथी के साथ पुराने मतभेदों को सुलझाने की कोशिश करें. अविवाहित लोग किसी खास व्यक्ति से मुलाकात करने की कोशिश कर सकते हैं. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
पार्टनर के साथ छोटी-छोटी बातों पर बहस करने से बचें. मन में लगातार अस्थिरतता बनी रहेगी, लेकिन संवाद में सब सुलझने की कोशिश करें. सिंगल जातक रिश्तों में सयंम बनाए रखने की जरूरत है.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
आज का दिन प्यार के रंगों से सजा रहने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर जाने का मौका मिल सकता है. पार्टनर की तारीफ करने से रिश्तों में प्यार गहराएगा.

प्रेम जीवन में आत्मविश्वास बनाए रखने की जरूरत है. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातक पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत कर सकते हैं. अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करें. सिंगल जातक अगर किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो ये समय अनुकूल रहने वाला है. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातक आज पार्टनर के साथ गलतफहमी को दूर करें. आज का दिन प्यार के लिहाज से सुकून भरा रहने वाला है. अविवाहित जातक को किसी खास व्यक्ति से खबर मिल सकती है.

प्रेम में ईमानदारी बनाए रखने की जरूरत है. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
आज के दिन रिश्तों में दूरी खत्म करने की कोशिश करें. पार्टनर की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. रिश्तों में ईगो या जिद को न आने दें, ऐसा करने से प्यार का रिश्ता कमजोर हो सकता है. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
आज के दिन रिश्तों में दूरी खत्म करने की कोशिश करें. पार्टनर की बातों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. रिश्तों में ईगो या जिद को न आने दें, ऐसा करने से प्यार का रिश्ता कमजोर हो सकता है. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
आज का दिन प्रेम के लिहाज से बेहतर साबित रहने वाला है. प्रेम जीवन में मौजूद जातक शादी की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं. सिंगल जातक किसी खास को खुश कर सकते हैं. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
आज के दिन धनु राशि के जातक पार्टनर के साथ भरपूर समय बीता सकते हैं. रोमांटिक माहौल बने रहने के कारण रिश्तों मे स्थिरता आएगी. प्रेम जीवन में पार्टनर को अहमियत दें.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
पार्टनर के साथ पुराने झगड़े या गलतफहमियों को दूर करने के लिए ये समय बेहतर साबित हो सकता है. उनकी भावनाओं का सम्मान करें. अविवाहित जातकों को किसी पुराने दोस्त से लगाव हो सकता है. 

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
आज का दिन प्यार के लिहाज से शुभ रहने वाला है. पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर घूमने जा सकते हैं. किसी बात को लेकर पार्टनर के साथ तीखी नोकझौंक हो सकती है. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
आज प्रेम जीवन में पार्टनर के साथ उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें. किसी भी तरह की गलतफहमी होने पर संवाद को जरिया बनाए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 14 Oct 2025 08:41 PM (IST)
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget