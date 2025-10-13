हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Love Rashifal 14 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा मंगलवार का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशियों का लव राशिफल

Love Rashifal 14 October 2025: प्यार के लिहाज से कैसा रहेगा मंगलवार का दिन? पढ़ें मेष से लेकर मीन राशियों का लव राशिफल

Love Horoscope Today 14 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 13 Oct 2025 10:00 PM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 14 October 2025:  14 अक्टूबर 2025, दिन मंगलवार हनुमान जी को समर्पित है. इसके अलावा हिंदू पंचांग के अनुसार आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है. आज के दिन पुनर्वसु नक्षत्र और सिद्ध योग बन रहा है.

आइए जानते हैं आज के लव राशिफल में मेष से लेकर मीन राशियों का क्या हाल है? किन राशियों को आज के दिन प्यार मिलेगा और किसे तकरार का सामना करना पड़ सकता है.  

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. यह समय आपके रिश्ते में एक नया मोड़ ला सकता है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत है. पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत करने से विश्वास बढ़ेगा और प्यार में मजबूती आएगी. आज के दिन कोशिश करें कि पार्टनर का सम्मान बरकरार रहें. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातक आज मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. प्रेम जीवन में किसी भी तरह के फैसले में पार्टनर की राय को जरूर शामिल करें. कोशिश करें कि प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी जरूर बनाए.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से रोमांस से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्तों में ताजगी महसूस कर सकते हैं. पार्टनर की खुलकर तारीफ करने से उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हैं. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन प्यार के लिहाज से बेहतर जाने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं. आज के दिन प्रेम भावना प्रबल होगी. संवाद में मिठास लाने की कोशिश करें. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनर के साथ खुलकर समय बिताने का है. प्रेम जीवन में अपनी भावनाओं को बिना झिझक के कहने की कोशिश करें. लव लाइफ के लिहाज से यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है. पुराने मतभेदों को दूर करने के लिए ये समय काफी अच्छा साबित हो सकता है. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से सोमवार का दिन मिलानसार रहने वाला है. आज के दिन पार्टनर से किसी भी तरह की गलती या मनमुटाव को दूर करने के लिए बेहतर साबित हो सकता है. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें. रिश्तों में ईगो को ना आने दें. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहतर साबित हो सकता है. अपनी भावनाओं को काबू में करें. इसके अलावा रिश्तों में नजदीकियां बढ़ाने का मौका मिल सकता है. जीवन में प्यार को शादी की तरफ ले जाने का फैसला कर सकते हैं. हालांकि इसमें जल्दबाजी दिखाने से बचें. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
आज के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को पार्टनर के साथ भावनाओं को साझा करने से मन हल्का होगा. कोई बात जो अंदर से मन को व्याकुल कर रही है, पार्टनर के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करें. जीवनसाथी का सम्मान बनाए रखें. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं. अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका सम्मान जरूर करें. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनर के साथ बेहतर जाने वाला है. एक साथ समय बिताने से प्यार में मजबूती आएगी. इस दौरान पार्टनर के साथ बिताया गया ये पल आपके लिए यादगार साबित हो सकता है.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं. इस बीच आपको पार्टनर के साथ रियल कनेक्शन फील हो सकता है. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतर बीत सकता है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. लव लाइफ में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. संबंधों में विश्वास बढ़ने से रिश्तों में मजबूती आएगी. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 13 Oct 2025 10:00 PM (IST)
