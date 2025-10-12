Aaj Ka Love Rashifal 13 October 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार, 13 अक्टूबर 2025, सोमवार का दिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी तिथि पर रहने वाली है.

इसके साथ ही आद्रा नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र, परिघ योग, शिव योग, सिद्ध योग, बव करण, बालव कारण और कौलव कारण बन रहा है. इसके साथ ही सोमवार के दिन सुबह 9 बजकर 29 मिनट से ग्रहों के सेनापति मंगल विशाखा नक्षत्र में गोचर करेंगे, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा.

आइए जानते हैं 13 अक्टूबर 2025 का लव राशिफल क्या कहता है?

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. यह समय आपके रिश्ते में एक नया मोड़ ला सकता है. पार्टनर की भावनाओं को समझने की जरूरत है. पार्टनर के साथ रोमांटिक बातचीत करने से विश्वास बढ़ेगा और प्यार में मजबूती आएगी. आज के दिन कोशिश करें कि पार्टनर का सम्मान बरकरार रहें.



वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

वृषभ राशि के जातक आज मानसिक तनाव का सामना कर सकते हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा. प्रेम जीवन में किसी भी तरह के फैसले में पार्टनर की राय को जरूर शामिल करें. कोशिश करें कि प्रेम जीवन में धैर्य और समझदारी जरूर बनाए.



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से रोमांस से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्तों में ताजगी महसूस कर सकते हैं. पार्टनर की खुलकर तारीफ करने से उन्हें स्पेशल फील करवा सकते हैं.

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

कर्क राशि के जातकों के लिए सोमवार का दिन प्यार के लिहाज से बेहतर जाने वाला है. पार्टनर के साथ रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर सकते हैं. आज के दिन प्रेम भावना प्रबल होगी. संवाद में मिठास लाने की कोशिश करें.

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनर के साथ खुलकर समय बिताने का है. प्रेम जीवन में अपनी भावनाओं को बिना झिझक के कहने की कोशिश करें. लव लाइफ के लिहाज से यह समय अत्यंत शुभ रहने वाला है. पुराने मतभेदों को दूर करने के लिए ये समय काफी अच्छा साबित हो सकता है.

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

कन्या राशि के जातकों के लिए प्यार के लिहाज से सोमवार का दिन मिलानसार रहने वाला है. आज के दिन पार्टनर से किसी भी तरह की गलती या मनमुटाव को दूर करने के लिए बेहतर साबित हो सकता है. पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनें. रिश्तों में ईगो को ना आने दें.

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहतर साबित हो सकता है. अपनी भावनाओं को काबू में करें. इसके अलावा रिश्तों में नजदीकियां बढ़ाने का मौका मिल सकता है. जीवन में प्यार को शादी की तरफ ले जाने का फैसला कर सकते हैं. हालांकि इसमें जल्दबाजी दिखाने से बचें.

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

आज के दिन वृश्चिक राशि के जातकों को पार्टनर के साथ भावनाओं को साझा करने से मन हल्का होगा. कोई बात जो अंदर से मन को व्याकुल कर रही है, पार्टनर के साथ संवाद कायम करने की कोशिश करें. जीवनसाथी का सम्मान बनाए रखें.

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन खुशियों से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट प्लान कर सकते हैं. अपने रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के लिए उनका सम्मान जरूर करें. जीवनसाथी की भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन पार्टनर के साथ बेहतर जाने वाला है. एक साथ समय बिताने से प्यार में मजबूती आएगी. इस दौरान पार्टनर के साथ बिताया गया ये पल आपके लिए यादगार साबित हो सकता है.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से बेहतरीन रहने वाला है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने की योजना बना सकते हैं. इस बीच आपको पार्टनर के साथ रियल कनेक्शन फील हो सकता है.

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन बेहतर बीत सकता है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. लव लाइफ में उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है. संबंधों में विश्वास बढ़ने से रिश्तों में मजबूती आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.