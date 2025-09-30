हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Love Rashifal 1 October 2025: बुधवार को इन राशियों के लिए प्यार में खुशखबरी! जानें आज का भाग्य और उपाय, पढ़ें आज का लव राशिफल

Love Horoscope Today 1 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 30 Sep 2025 10:41 PM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Love Rashifal 1 October 2025: बुधवार, 1 अक्टूबर 2025 ग्रहों के गोचर पर आधारित है. ज्योतिष के अनुसार ग्रहों की स्थिति हमारे मन, मस्तिष्क और स्वभाव को प्रभावित करता है. कुंडली का पंचम भाव प्रेम संबंधों की जानकारी देता है.

यहां पर मौजूद शुभ ग्रहों की दृष्टि प्रेम के मामले में व्यक्ति को सफलता प्रदान करती है. किन राशियों के लिए बुधवार का दिन लकी और किन लोगों के लिए अनलकी साबित होने जा रहा है, आइए जानते हैं लव राशिफल.

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से अच्छा जाने वाला है. पार्टनर की ओर से सम्मान की भावना महसूस होगी. हालांकि अपने पार्टनर को समझने जल्दबाजी दिखाने से बचें. रिश्तों में म्चयूरिटी दिखाने की जरूरत है. 

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहने वाला है. सिंगल लोगों के जीवन में किसी खास की एंट्री हो सकती है. वैवाहिक जीवन में समझदारी दिखाने की जरूरत है. प्रेम जीवन में अनावश्यक मतभेद से बचने की सलाह है.

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन रोमांस से भरा रहने वाला है. पार्टनर के साथ मन की बात को साझा कर सकते हैं. आपके आकर्षक स्वभाव के कारण पार्टनर का मूड रोमांटिक बन सकता है. प्रेम जीवन में रोमांस की अधिकता आपके रिश्ते को मजबूत करेगी. 

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के जातकों के लिए आज प्यार के सितारे साथ देते नजर आ रहे हैं. प्रेम विवाह में आ रही परेशानियों दूर हो सकती है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर को भावनात्क सपोर्ट की जरूरत महसूस होगी. उनका साथ दें. 

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से खुशनुमा रहने वाला है. सिंगल लोग किसी नए रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं. अपने रिश्ते को मजबूत करने पर ध्यान दें. 

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. रिश्तों में चल रही परेशानियां दूर हो सकती हैं. पार्टनर के साथ समय बिताने से मन शांत होगा. आज आपके रिश्ते मजबूत होंगे. 

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि के जातक आज के दिन पार्टनर के संग ईमानदारी और प्यार से पेश आए. मन में कोई बात है तो पार्टनर के साथ खुलेमन से बातचीत को जारी रखें. सिंगल जातकों का दिन अच्छा रहने वाला है. 

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
वृश्चिक राशि के जातक प्रेम में छोटी-छोटी कोशिशों के जरिए पार्टनर को खुश करने का काम कर सकते हैं. हालांकि ये उपाय उनके काम भी आ सकती है. मन में चल रही उलझनों से उलझने की जगह संयम से सोचें. पार्टनर के साथ कुछ समय बिताने का मौका मिल सकता है. 

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा जाने वाला है. पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं. सिंगल लोगों को किसी खास की याद सता सकती है. प्रेम जीवन में विवाह के योग बन रहे हैं. 

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है. प्रेम में धैर्य बनाए रखने की जरूरत है. आज के दिन प्यार में आपको नई ऊर्जा महसूस हो सकती है. इस दौरान पार्टनर से मन की बात साझा करने से रिश्ते में मजबूती आएगी.

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगलवार का दिन प्यार के लिहाज से मंगलमय होने वाला है. प्रेम जीवन में पार्टनर का सहयोग मिलेगा. रिश्तों में आ रही दरार दूर हो सकती हैं. 

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन प्यार के लिहाज से नए बदलावों से भरा रहने वाला है. प्रेम जीवन में नई चीजें अनुभव कर सकते हैं. वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 30 Sep 2025 10:41 PM (IST)
Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Horoscope Today Aaj Ka Love Rashifal
