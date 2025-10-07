हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Love Rashifal 07 October 2025: मंगलवार के दिन बुध का नक्षत्र परिवर्तन, जाने किस राशि के लव लाइफ में आएगा भूचाल! पढ़ें लव राशिफल



Love Horoscope Today 7 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Oct 2025 01:16 AM (IST)
Aaj Ka Love Rashifal 7 October 2025: ज्योतिष शास्त्र में बुध देव को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है. इनका प्रभाव न केवल बुद्धि और व्यापार पर पड़ता है, बल्कि प्रेम जीवन में भी खास असर डालता है. 7 अक्टूबर को दोपहर 12:21 पर बुध नक्षत्र परिवर्तन करेंगे.

इसका असर मेष से मीन तक सभी राशियों के रिश्तों में नए उतार-चढ़ाव लेकर आएगा. इस दिन आश्विन माह की पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथि भी रहेगी, साथ ही रेवती और अश्विनी नक्षत्र का संयोग भी कई महत्वपूर्ण योग बना रहा है. आइए जानते हैं 7 अक्टूबर 2025 का लव राशिफल मेष से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है?



मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)
मेष राशि वालों के लिए अक्टूबर का पहला मंगलवार रिश्तों में मिठास घोलने वाला रहेगा. जीवनसाथी के साथ खुशियों के पल साझा होंगे और किसी गलतफहमी को दूर करने का सुनहरा मौका मिलेगा.



वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)
वृषभ राशि के विवाहित जातकों के लिए अक्टूबर का पहला मंगलवार शांत और साधारण रहने वाला है. इस दिन भले ही जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर न मिले, लेकिन आप अन्य पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत बनाने में ध्यान देंगे.



मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)
मिथुन राशि के अविवाहित जातकों के लिए यह दिन खास हो सकता है. बुध देव की कृपा से किसी से नया रिश्ता बन सकता है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में भी नई ताजगी और नजदीकी बढ़ने की संभावना है.



कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)
कर्क राशि के विवाहित जातकों को इस दिन थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए. किसी मामूली बात पर जीवनसाथी से बहस हो सकती है, जिससे घर में तनाव का माहौल बन सकता है.



सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)
सिंह राशि वालों को रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखनी होगी. यदि आपने कोई बात छिपाई है तो समय रहते उसे बता दें. क्योंकि किसी तीसरे व्यक्ति के वजह से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए ज्यादा समय अपने जीवनसाथी के साथ बताएं.



कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)
कन्या राशि के लिए यह दिन भाग्यशाली रहेगा. जीवनसाथी आपके साथ पूरा सहयोग करेंगे और माहौल भी खुशनुमा रहेगा. घर वालो के साथ छोटी दूरी की यात्रा के योग भी बन सकते हैं.



तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)
तुला राशि वालों के लिए यह समय रिश्तों को सुधारने का अवसर लेकर आएगा. यदि जीवनसाथी से नाराजगी चल रही है तो बातचीत की पहल करना फायदेमंद रहेगा. दूरियां कम होंगी और रिश्तों में सुकून आएगा.



वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)
अविवाहित वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किसी मित्र के घर से शादी का प्रस्ताव आने की संभावना है. विवाहित लोग थोड़ा अच्छा महसूस नहीं करेंगे क्योंकि साथी के साथ समय बिताने का अवसर कम मिलेगा.



धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)
धनु राशि के लोग अपने रिश्तों में गहराई महसूस करेंगे. जीवनसाथी से खुली और ईमानदार बातचीत रिश्तों में भरोसा और निकटता बढ़ाएगी.



मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)
मकर राशि के विवाहित जातक अपने संबंधों से जुड़ा कोई अहम निर्णय ले सकते हैं, जिससे रिश्ते में स्थिरता और सम्मान बढ़ेगा.



कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)
कुंभ राशि के सिंगल लोगों के लिए यह दिन रोमांचक साबित हो सकता है. कोई खास व्यक्ति आपकी जिंदगी में आ सकता है. विवाहित लोगों के खुले विचार रिश्ते को र मजबूत बनाएंगे.



मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)
बुध देव की कृपा से मीन राशि वालों को अपने रिश्तों को सुधारने का मौका मिलेगा. समझदारी और शांतिपूर्ण बातचीत से स्थितियां पहले जैसी हो जाएंगी और संबंधों में मजबूती आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

Published at : 07 Oct 2025 01:16 AM (IST)
Embed widget