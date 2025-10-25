हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

Love Horoscope Today 26 October 2025: आज ग्रहों की चाल का असर आपके रिश्तों पर देखने को मिलेगा. प्रेम के लिए जिम्मेदार शुक्र ग्रह किस राशि में प्यार बरसाएगा और किसे तरसाएगा? पढ़ें आज का लव राशिफल.

By : अंकुर अग्निहोत्री | Updated at : 26 Oct 2025 07:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: 26 अक्टूबर 2025, रविवार के दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे, जिससे प्रेम जीवन में प्यार बढ़ने के साथ रिश्ते पहले से और अधिक मजबूत होंगे. बुध के वृश्चिक राशि में गोचर से रिश्ते में ईमानदारी, स्थिरता और विश्वसनीयता बढ़ेगी.

आइए जानते हैं मेष से मीन राशियों के जातकों के लिए रविवार का दिन प्यार के लिहाज से कैसा रहने वाला है. किस राशि के जातकों को प्यार में धोखा मिल सकता है और किसके लिए रविवार का दिन प्रेम के लिहाज से रोमांटिक भरा हो सकता है. पढ़ें आज का लव राशिफल.

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

मेष लव राशिफल (Aries Love Horoscope)

आज के दिन अपनी फीलिंग पर कंट्रोल करने की जरूरत है. रोमांटिक लाइफ में अच्छे बदलाव देखने को मिल सकते हैं. किसी को मन ही मन पसंद करते हैं और दिल की बात कहना चाहते हैं, तो जल्दबाजी न दिखाएं. पहले कन्फर्म कर लें कि क्या सामने वाला आपमें सच में इंट्रस्ट भी दिखा रहा है?

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

वृषभ लव राशिफल (Taurus Love Horoscope)

शुक्र की स्थिति आज आपके प्यार के लिए बेहतक साबित हो सकती है. लंबे समय से किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो आज अपने रिश्तें को स्थायी बनाने का निर्णय ले सकते हैं. लव और पर्सनल लाइफ में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं.  रिश्ते में आपसी समझ और सहयोग बनाएं रखने की जरूरत है. 

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

मिथुन लव राशिफल (Gemini Love Horoscope)

परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा इतंजार करना सही रहेगा. भविष्य में आपको रोमांटिक मौके मिलते दिखाई दे रहे हैं. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ दांपत्य सुख का आनंद उठा सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

कर्क लव राशिफल (Cancer Love Horoscope)

आज आपकी इमोशनली जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्टनर का सहयोग मिल सकता है. अकेलेपन में नकारात्मक विचार आते हैं तो घर के सदस्यों के साथ समय बिताए. जीवन में पार्टनर का साथ है तो उनके साथ रोमांटिक पल गुजारने से मन प्रसन्न रहेगा. 

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

सिंह लव राशिफल (Leo Love Horoscope)

लव लाइफ को इतना कमजोर न बनाएं की कोई दूसरा आपके रिश्तों को लेकर नसीहत दें. लिव-इन पार्टनर या किसी खास दोस्त के साथ क्ववालिटी टाइम बिताने का मन कर सकता है.  अपने समय को मैनेज करना सीखें, ताकि लव लाइफ और वर्क लाइफ दोनों बैलेंस हो सकें. 

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

कन्या लव राशिफल (Virgo Love Horoscope)

आज नया संबंध स्थापित कर सकते हैं. पुरानी गलतियों से सीखकर प्रेम जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं. पुरानी गलतियां या धोखा आपको मजबूत और समझदार बनाएगा. प्रेम जीवन में आज के दिन संतोष और खुशियां बनी रहेगी.

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

तुला लव राशिफल (Libra Love Horoscope)

आज परिवार के सदस्यों और लव लाइफ को प्राथमिकता दे सकते हो. पार्टनर के साथ समय बिताने से आपको अपने जीवन के सबसे हसीन पलों का एहसास हो सकता है. साथ की जरूरत को समझने के लिए उनके साथ समय बिता सकते हैं. 

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

वृश्चिक लव राशिफल (Scorpio Love Rashifal)

आज आपके टूटे हुए रिश्ते में मतभेद खत्म हो सकता है. अपने जीवन में इसे एक सीख की तरह लें. जीवन में अच्छे बदलाव आपके रिश्ते में नयापन ला सकता है. 

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

धनु लव राशिफल (Sagittarius Love Horoscope)

मकर राशि के जातकों को आज प्यार के लिहाज से पार्टनर के साथ कॉजी होने का सुख प्राप्त हो सकता है. अपने प्यार को केवल शारीरिक सुख तक ही सीमित न करें. रिश्तों में सामंजस्य स्थापित करने की जरूरत है.

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

मकर लव राशिफल (Capricorn Love Horoscope)

अगर आपका पार्टनर आपसे दूर रहता है तो आज सोशल मीडिया के जरिए उनके साथ रोमांटिक बातें कर सकते हैं. यह समय अपने प्रेम संबंधों को मैनेज करना है, आवेश में आकर ऐसा कोई भी निर्णय न लें, जिसका पार्टनर की नजर में नकारात्मक प्रभाव पड़ें.

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

कुंभ लव राशिफल (Aquarius Love Horoscope)

आज के दिन आपका इमोशन पार्टनर को आपके करीब ला सकता है. दिखावें से हटकर सच्ची समर्पण भावना के साथ प्यार का इजहार करने से रिश्ते मजबूत होंगे. प्रेम जीवन के साथ निजी जीवन में भी अपनी जिम्मेदारियों को समझने की जरूरत है. 

Aaj Ka Love Rashifal 26 October 2025: मेष और सिंह राशि वाले प्यार में बरतें सावधानी, पढ़ें लव राशिफल

मीन लव राशिफल (Pisces Love Horoscope)

रिश्ते में पार्टनर से ऐसी कोई भी बात करने से बचें, जो आपके बीच लड़ाई-झगड़ों का कारण बन सकती है. पार्टनर की एकस्ट्रा केयर सकते हैं. वैवाहिक जीवन में दांपत्य सुख के साथ संतान पक्ष से अच्छी खबर मिल सकती है. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author अंकुर अग्निहोत्री

अंकुर अग्निहोत्री ज्योतिष और धार्मिक विषय के जानकर हैं, ये बीते एक साल से abplive.com से जुड़े हुए हैं और विभिन्न विषयों पर लेखन कार्य कर रहे हैं. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी भोपाल से पत्रकारिता की डिग्री प्राप्त की है. दिल्ली में जन्मे अंकुर अग्निहोत्री को अंक शास्त्र, वैदिक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, स्वप्न शास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं. ये डिजीटल प्लेट फॉर्म पर ज्योतिष को लोकप्रिय और इसकी विश्वनीयता को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, इनका मकसद नई पीढ़ी को ज्योतिष, धर्म और आध्यत्म की शक्ति से रूबरू कराना है. ज्योतिष व धर्म के साथ इनको साहित्य पढ़ने और फिल्में देखने का भी शौक है.
Published at : 25 Oct 2025 07:19 PM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Love Rashifal Love Horoscope Aaj Ka Love Rashifal

Frequently Asked Questions

मकर राशि के जातक अपने दूर रहने वाले पार्टनर से कैसे जुड़ सकते हैं?

मकर राशि के जातक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दूर रहने वाले पार्टनर से रोमांटिक बातें कर सकते हैं। इस समय में कोई भी ऐसा निर्णय न लें जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़े।

Embed widget