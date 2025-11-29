Aaj Ka Libra Rashifal (29 November 2025): तुला राशि अचानक मुलाकात का योग, नई योजनाओं से होगा फायदा
Today Libra Horoscope 29 November 2025: तुला राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े तुला राशिफल.
Aaj Ka Tula Rashifal 29 November 2025 in Hindi: आज का दिन चुनौतियों से भरा रहेगा. चन्द्रमा 5th हाउस में होने से अचानक से किसी से मुलाकात हो सकती है. घरेलू जिम्मेदारियों को नजरअंदाज न करें, बल्कि धैर्य के साथ स्थिति संभालें.
बिजनेस राशिफल:
व्यवसायियों के लिए दिन थोड़ा धीमा रह सकता है. जो योजनाएं पहले किसी कारणवश लागू नहीं हो पाई थीं, उन्हें आज दोबारा शुरू करने का सही समय है. जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला न लें. यदि कोई काम अटक रहा है, तो उसे कुछ समय टाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा. पार्टनरशिप में भी सावधानी जरूरी है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस के माहौल में तनाव बढ़ सकता है. सहकर्मियों के साथ किसी बात पर मनमुटाव या विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए शांत रहें और अनावश्यक बहस से दूर रहें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ तालमेल बनाए रखना जरूरी है, वरना उनकी नाराज़गी का सामना करना पड़ सकता है. आज आप विवादों को सुलझाने में व्यस्त रह सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में थोड़ी असहमति हो सकती है, लेकिन आपकी समझदारी माहौल को संभाल लेगी. रिश्तों में कर्तव्य निभाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, पर भावनात्मक निर्णय जल्दबाज़ी में न लें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा अपनी रचनात्मक गतिविधियों में शानदार प्रदर्शन करेंगे और मनपसंद कामों में ऊर्जा महसूस करेंगे. विद्यार्थी पढ़ाई में विषयों की बारीकियों को समझने के लिए संघर्ष करेंगे, लेकिन धीरे-धीरे समझ बढ़ेगी.
हेल्थ राशिफल:
जो लोग नशे का सेवन करते हैं, उन्हें तुरंत सावधान होने की जरूरत है. लीवर से संबंधित समस्या होने की आशंका है. संतुलित आहार लें और बुरी आदतों से दूरी बनाएं.
भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
उपाय: माता दुर्गा के सामने चंदन का दीपक जलाएं और परिवार की शांति के लिए सफेद वस्त्र दान करें.
FAQs
Q1: क्या आज ऑफिस में विवाद की स्थिति बन सकती है?
हाँ, सहकर्मियों के साथ मतभेद की संभावना है, इसलिए संयम से काम लें.
Q2: क्या व्यवसाय में नए काम की शुरुआत करनी चाहिए?
अटक चुके कामों को दोबारा शुरू कर सकते हैं, लेकिन बड़ी प्लानिंग में जल्दबाजी न करें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
