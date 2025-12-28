Aaj Ka Tula Rashifal 28 December 2025 in Hindi: तुला राशि वालों के लिए दिन सकारात्मक और प्रगतिशील रहने वाला है. चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारी से राहत मिलने के योग बन रहे हैं.

यदि आप लंबे समय से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान थे, तो अब उसमें सुधार महसूस करेंगे. आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और दैनिक कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगे. कार्यस्थल पर मनचाही सफलता मिलने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा.

बिजनेस राशिफल

वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से बिजनेस के लिए दिन बेहद शुभ है. नई डील हाथ लग सकती है, जिससे दुगना मुनाफा होने की संभावना है. बिजनेसमैन को सलाह है कि पुराने ढर्रे पर ही काम न करें,

बल्कि यह भी सोचें कि बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है. नई रणनीति बनाकर काम करने से तरक्की के रास्ते खुलेंगे. साझेदारी में काम कर रहे लोगों को भी लाभ मिलने के योग हैं.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए प्रोफेशनल तरीके से सोचने का समय है. ऑफिस में सहकर्मियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. टीमवर्क से काम करने पर परिणाम बेहतर मिलेंगे. वरिष्ठ अधिकारी आपके व्यवहार और कार्यशैली से प्रभावित हो सकते हैं, जिससे भविष्य में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा. घर के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक सुकून मिलेगा. लव और मैरिड लाइफ में दिन आनंददायक रहेगा. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी. आज किसी प्रियजन के साथ यात्रा या घूमने-फिरने की योजना भी बन सकती है, जो रिश्तों को और मजबूत करेगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

न्यू जनरेशन को समाज के जनकल्याण के कार्यों में योगदान देना चाहिए, इससे मानसिक संतोष मिलेगा. छात्रों के बेहतर प्रयासों का फल मिलेगा. उच्च शिक्षा के लिए स्कॉलरशिप या लोन मिलने की संभावना है, जिससे आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान होगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन अच्छा है. पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी, लेकिन खानपान में लापरवाही न करें. नियमित दिनचर्या और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

लक्की कलर: सिल्वर

लक्की नंबर: 5

अनलक्की नंबर: 4

उपाय:

मां लक्ष्मी की पूजा करें और सफेद मिठाई का दान करें. इससे आर्थिक और पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी.

FAQs

Q1: क्या आज स्वास्थ्य में सुधार होगा?

A1: हां, चन्द्रमा के छठे भाव में होने से पुरानी बीमारी से राहत मिलने के योग हैं.

Q2: क्या बिजनेस में नई डील फायदेमंद रहेगी?

A2: हां, नई डील से अच्छा मुनाफा होने की संभावना है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.