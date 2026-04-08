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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 8 April 2026: कुंभ राशि के लिए बुधवार का दिन बड़ा खास, सपने होंगे पूरे!

Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 April 2026: कुंभ राशि के लिए बुधवार का दिन बड़ा खास, सपने होंगे पूरे!

Aaj ka Kumbh Rashifal 8 April 2026: आज कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में चंद्रमा 11वें भाव में गोचर कर रहा है. इस परिवर्तन के कारण बुधवार का दिन सही दिशा में काम करने का है.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 08 Apr 2026 04:40 AM (IST)
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Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 April 2026: आज का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए आय, उपलब्धियों और नेटवर्किंग का दिन साबित हो सकता है. चंद्रमा का 11वें भाव में गोचर आपकी इनकम, इच्छाओं की पूर्ति और बड़े लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में काम करेगा.

आज आपको कई ऐसे मौके मिल सकते हैं, जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करेंगे. लेकिन एक बात ध्यान रखें मौका बड़ा है, तो गलती भी उतनी ही महंगी हो सकती है.

बिजनेस और धन राशिफल

बिजनेस के लिहाज से आज का दिन बेहद फायदेमंद रहेगा. आपको करोड़ों का कोई बड़ा विदेशी प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिससे आपकी कंपनी की स्थिति में जबरदस्त सुधार आएगा. सरकार द्वारा किसी प्रोडक्ट पर दी गई छूट का सीधा फायदा आपको मिल सकता है, जिससे आपकी सेल्स और प्रॉफिट दोनों बढ़ेंगे.

आपकी नई लॉजिस्टिक पॉलिसी मार्केट में आपकी स्थिति मजबूत करेगी और कॉम्पिटिशन को पीछे छोड़ सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में आपके सहयोगी आपकी समझदारी और फैसलों की खुलकर तारीफ करेंगे. लेकिन यहां ध्यान रखें हर मौके को पकड़ने के चक्कर में ओवरलोड हो गए, तो सिस्टम ही बैठ जाएगा.

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नौकरी और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन पहचान और मौके लेकर आएगा. आपकी उपस्थिति और काम करने का तरीका टीम के लिए प्रेरणा बनेगा. आपको आज कोई बड़ा ब्रेक मिल सकता है या किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी जा सकती है.

मैनेजमेंट आपकी वर्किंग स्टाइल से प्रभावित होकर आपको सम्मानित भी कर सकता है. पुराना अटका हुआ टीए मिलने की संभावना है, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी. लेकिन याद रखें एक बार मौका मिला है, इसे बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है.

लव और रिलेशनशिप राशिफल

दांपत्य जीवन में आज मिठास बनी रहेगी. उहारों का आदान-प्रदान होगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी. ससुराल पक्ष से भी कोई बड़ी मदद मिल सकती है, जिससे आपका मन खुश रहेगा. लेकिन अगर आप इस अच्छे समय को हल्के में लेंगे, तो ये संतुलन जल्दी बिगड़ भी सकता है.

स्टूडेंट और युवा राशिफल

कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन शानदार है. मॉक टेस्ट में आपका प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहेगा. अगर आपने लगातार मेहनत की है, तो आज उसका रिजल्ट दिखेगा. लेकिन अगर आप इस रिजल्ट से संतुष्ट होकर रुक गए, तो आगे मुश्किल हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के मामले में सुधार देखने को मिलेगा. पाचन तंत्र बेहतर होगा और आंखों की रोशनी में भी सुधार हो सकता है. सुबह घास पर नंगे पैर चलना और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए फायदेमंद रहेगी. लेकिन अगर आप इसे नियमित नहीं रखेंगे, तो ये सुधार ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा.

  • लकी कलर: ग्रीन
  • लकी नंबर: 3
  • अनलकी नंबर: 5

उपाय

आज हरे रंग की वस्तु का दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें. इससे आय के नए स्रोत खुलेंगे और सफलता बनी रहेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Apr 2026 04:40 AM (IST)
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