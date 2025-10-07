हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aquarius Weekly Horoscope (07 October): कुंभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति से लाभ और ऑफिस में नए मौके मिलेंगे

Aquarius Weekly Horoscope (07 October): कुंभ राशि वालों को पैतृक संपत्ति से लाभ और ऑफिस में नए मौके मिलेंगे

Today Aquarius Horoscope 7 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Oct 2025 04:13 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka kumbh Rashifal 7 October 2025 in Hindi: आज का दिन चन्द्रमा के दूसरे भाव में गोचर से पैतृक सम्पत्ति और वित्तीय मामलों में सतर्कता जरूरी है. फेस्टिव सीजन को देखते हुए बिजनेस में लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन साझेदारी के मामलों में महत्वपूर्ण निर्णय बिना पार्टनर के न लें.

स्वास्थ्य राशिफल
सेहत में बदलाव धीरे-धीरे लाएं. अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें. मानसिक संतुलन बनाए रखें. प्रियजन की याद आ सकती है, इसलिए भावनाओं पर नियंत्रण रखें. हल्की-फुलकी एक्सरसाइज और ध्यान से मन को शांत रखने की कोशिश करें.

बिज़नेस राशिफल
व्यवसाय में लाभ के अवसर हैं. कार्यस्थल पर दोस्ताना संबंध बनाए रखें. किसी के द्वारा गलत काम करने के लिए लालच मिल सकता है, सतर्क रहें. ऑफिस के कार्य समय पर पूरे होंगे. 

नौकरी राशिफल
वर्किंग प्रोफेशनल्स को ऑफिस में समय प्रबंधन और अनुशासन पर ध्यान देना होगा. स्टाफ के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें.

धन, लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जिम्मेदारियों में सहयोग बनाए रखें. अनावश्यक रोक-टोक या वाद-विवाद से परिवार में तनाव हो सकता है. प्रेम संबंधों में समझदारी और धैर्य बनाए रखें. परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। माता-पिता या बुजुर्गों के साथ समय बिताने से संबंध और मजबूत होंगे.

स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को व्यर्थ की बातों से दूर रहकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए. यंग जनरेशन के लिए सतर्क और अनुशासित रहना आवश्यक है.

शुभ अंक – 7
शुभ रंग – ग्रे
अशुभ अंक – 3

FAQs
Q1. क्या साझेदारी बिजनेस में कोई निर्णय लेना शुभ रहेगा?
नहीं, साझेदारी में महत्वपूर्ण निर्णय बिना पार्टनर के न लें.

Q2. क्या आज स्वास्थ्य के लिए विशेष सावधानी जरूरी है?
हाँ, अनावश्यक तनाव और वाद-विवाद से बचें, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 07 Oct 2025 03:59 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today Horoscope
