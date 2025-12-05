Aaj Ka Aquarius Rashifal (5 December 2025): कुंभ राशि चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घरेलू मामलों में बढ़ सकती है हलचल!
Today Aquarius Horoscope 5 December 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव (4th House) में गोचर करेगा. इस कारण घरेलू जीवन, मानसिक शांति, माता की सेहत और निजी सुख-सुविधाओं पर विशेष प्रभाव दिखाई देगा. दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखें.
बिजनेस राशिफल:
ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है. अनावश्यक एक्सपेंडिचर से बचें. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी तथ्य या व्यवहार के कारण आपका पार्टनर पर से भरोसा कम हो सकता है. वित्तीय लेन-देन और निर्णय सोच-समझकर लें.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में आपका बदलता व्यवहार और थोड़ा आलस्य आपके लिए नकारात्मक माहौल खड़ा कर सकता है. सीनियर से सहयोग मिलने की संभावना कम है. बेरोजगार जातकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. धैर्य बनाए रखें, जल्द ही स्थिति सुधरेगी.
लव और फैमिली राशिफल:
फैमिली में अचानक पैसों की समस्या आ सकती है, जिसके कारण तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी या प्रेमिका की कोई जिद आपके खर्चे बढ़ा सकती है. रिश्तों में संयम और शांत व्यवहार अपनाना जरूरी रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सामान खराब आने की संभावना है. विद्यार्थी अपने अध्ययन में ढिलाई न करें, निरंतरता ही सफलता दिलाएगी.
हेल्थ राशिफल:
सेहत में गिरावट का संकेत है, खासकर खान-पान को लेकर सावधानी जरूरी है. अपने डाइट चार्ट में कुछ बदलाव करें. मानसिक तनाव से दूर रहकर हल्की एक्सरसाइज अपनाना लाभदायक रहेगा.
शुभ अंक: 5
शुभ रंग: सिल्वर
अनलकी नंबर: 4
उपाय: घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए शाम के समय कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और मन शांत रहेगा.
FAQs
Q1. क्या आज बिज़नेस में नुकसान का संकेत है?
A1. नए खर्च बढ़ेंगे, इसलिए सोच-समझकर ही पैसे लगाएं.
Q2. क्या नौकरी बदलने का सही समय है?
A2. नहीं, आज का दिन परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
