Aaj Ka Aquarius Rashifal (5 December 2025): कुंभ राशि चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घरेलू मामलों में बढ़ सकती है हलचल!

Aaj Ka Aquarius Rashifal (5 December 2025): कुंभ राशि चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घरेलू मामलों में बढ़ सकती है हलचल!

Today Aquarius Horoscope 5 December 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 05 Dec 2025 03:50 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 5 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव (4th House) में गोचर करेगा. इस कारण घरेलू जीवन, मानसिक शांति, माता की सेहत और निजी सुख-सुविधाओं पर विशेष प्रभाव दिखाई देगा. दिन मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है, इसलिए धैर्य और समझदारी बनाए रखें.

बिजनेस राशिफल:

ट्रैवल एंड टूरिज्म सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए आज का दिन खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है. अनावश्यक एक्सपेंडिचर से बचें. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी तथ्य या व्यवहार के कारण आपका पार्टनर पर से भरोसा कम हो सकता है. वित्तीय लेन-देन और निर्णय सोच-समझकर लें.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में आपका बदलता व्यवहार और थोड़ा आलस्य आपके लिए नकारात्मक माहौल खड़ा कर सकता है. सीनियर से सहयोग मिलने की संभावना कम है. बेरोजगार जातकों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा. धैर्य बनाए रखें, जल्द ही स्थिति सुधरेगी.

लव और फैमिली राशिफल:

फैमिली में अचानक पैसों की समस्या आ सकती है, जिसके कारण तनाव बढ़ सकता है. जीवनसाथी या प्रेमिका की कोई जिद आपके खर्चे बढ़ा सकती है. रिश्तों में संयम और शांत व्यवहार अपनाना जरूरी रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ सामान खराब आने की संभावना है. विद्यार्थी अपने अध्ययन में ढिलाई न करें, निरंतरता ही सफलता दिलाएगी.

हेल्थ राशिफल:

सेहत में गिरावट का संकेत है, खासकर खान-पान को लेकर सावधानी जरूरी है. अपने डाइट चार्ट में कुछ बदलाव करें. मानसिक तनाव से दूर रहकर हल्की एक्सरसाइज अपनाना लाभदायक रहेगा.

शुभ अंक: 5

शुभ रंग: सिल्वर

अनलकी नंबर: 4

उपाय: घर में शांति और सकारात्मक ऊर्जा के लिए शाम के समय कपूर जलाकर पूरे घर में घुमाएं. इससे नकारात्मक ऊर्जा कम होगी और मन शांत रहेगा.

FAQs 

Q1. क्या आज बिज़नेस में नुकसान का संकेत है?
A1. नए खर्च बढ़ेंगे, इसलिए सोच-समझकर ही पैसे लगाएं.

Q2. क्या नौकरी बदलने का सही समय है?
A2. नहीं, आज का दिन परिवर्तन के लिए अनुकूल नहीं है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 05 Dec 2025 03:50 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aquarius Horoscope Kumbh Horoscope
और पढ़ें
