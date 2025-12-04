Aaj Ka Aquarius Rashifal (4 December 2025): कुंभ राशि चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से रुके काम पूरे होंगे!
Today Aquarius Horoscope 4 December 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 4 December 2025 in Hindi: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव (4th हाउस) में होने से भूमि-भवन, प्रॉपर्टी और घरेलू मामलों से जुड़ी रुकावटें दूर होंगी तथा अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे. परिवार के प्रति जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन समर्पण से आप परिस्थितियों को संतुलित कर लेंगे.
बिजनेस राशिफल:
आज बिजनेसमैन को बड़े और जोखिमभरे निर्णयों से बचना चाहिए. गलत फैसला आर्थिक नुकसान दे सकता है. व्यापारी वर्ग निवेश को बढ़ाने की सोच रहे हैं तो फिलहाल बचत पर ध्यान दें; आज की जमा पूंजी ही आगे चलकर लाभदायक सिद्ध होगी.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा व्यक्तियों को आज आवश्यकता से अधिक काम करना पड़ सकता है. वर्कलोड बढ़ने से तनाव संभव है. इससे मन विचलित हो सकता है, लेकिन यदि आप फोकस बनाए रखें, तो परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा और कुछ घरेलू फैसले लेने पड़ सकते हैं. किसी नए कार्य या योजना की शुरुआत करने से पहले फैमिली की सलाह लें, उनकी राय आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को आज आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है. मनोबल बनाए रखें. युवाओं को घर की जिम्मेदारियां सोच-समझकर निभानी होंगी, क्योंकि गलत निर्णय पर लोग आलोचना कर सकते हैं.
हेल्थ राशिफल:
ग्रहण दोष के कारण एसिडिटी, गैस या अपच जैसी समस्या परेशान कर सकती है. आज हल्का और सुपाच्य भोजन करें तथा पानी की मात्रा बढ़ाएं. मानसिक तनाव से दूर रहें.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: हरा
उपाय: सुबह भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें और शाम को घर में कपूर जलाकर शुद्धि करें.
FAQs
Q1: आज कुंभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा?
A1: दिन मिश्रित रहेगा. प्रॉपर्टी और घरेलू मामलों में राहत मिलेगी लेकिन पेशेवर जीवन में सतर्कता जरूरी है.
Q2: क्या आज बिज़नेस में निवेश सही रहेगा?
A2: नहीं, बड़े फैसले या नया निवेश आज टालें. बचत को प्राथमिकता दें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
