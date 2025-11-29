Aaj Ka Aquarius Rashifal (29 November 2025): कुंभ राशि आत्मविश्वास में तेजी से बढ़ोतरी, बिजनेस में लाभ के योग
Today Aquarius Horoscope 29 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 29 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास बढेगा. खासकर विदेशी संपर्कों या दूर देशों से जुड़े मामलों में हानि का योग बन रहा है.
कामकाज की जगह पर आपको अपनी बातों या ज्ञान का अनावश्यक बखान करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे आप अनजाने में किसी विवाद या परेशानी में फंस सकते हैं.
बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए दिन महत्वपूर्ण सलाहों से भरा है. आज न तो किसी से कर्ज लें और न ही किसी को उधार दें. ऐसा करना आपको आर्थिक हानि और तनाव की स्थिति में डाल सकता है. किसी की बातों में आकर निर्णय लेने की भूल न करें. अपने विवेक और अनुभव के आधार पर ही आगे बढ़ें, अन्यथा नुकसान उठाना पड़ सकता है.
नौकरी राशिफल:
ऑफिस में माहौल थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा. सहकर्मी या वरिष्ठ बिना कारण आपको लेकर टिप्पणियां कर सकते हैं. शांत रहकर अपने काम पर फोकस करें, स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो जाएगी.
लव और फैमिली राशिफल:
परिवार में सामंजस्य बनाए रखने के लिए आपको अपने व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है. संतान के करियर और प्रगति को लेकर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. पार्टनर के सहयोग से सही दिशा मिल जाएगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स को अपनी क्षमताओं के अनुसार प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहिए. बिना तैयारी या गलत दिशा में मेहनत करने से सिर्फ समय की बर्बादी होगी.
हेल्थ राशिफल:
डिप्रेशन या मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों को डॉक्टर के संपर्क में रहना चाहिए. दिन भर हल्का मूड रखें और अनावश्यक बातों को दिल पर न लें.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: ग्रे
उपाय: शिवजी को जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का 108 बार जप करें.
FAQs:
Q1: क्या आज आर्थिक हानि संभव है?
A1: हां, विदेशी संपर्क या गलत फैसलों से नुकसान हो सकता है.
Q2: क्या बिजनेस में निवेश करना उचित है?
A2: नहीं, आज कोई भी उधारी या बड़ा निर्णय टालें.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
