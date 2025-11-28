हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Aquarius Rashifal (28 November 2025): कुंभ राशि प्रेम और परिवार में तालमेल बढ़ेगा, और पुराने झगड़े सुलझने की संभावना है!

Aaj Ka Aquarius Rashifal (28 November 2025): कुंभ राशि प्रेम और परिवार में तालमेल बढ़ेगा, और पुराने झगड़े सुलझने की संभावना है!

Today Aquarius Horoscope 28 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 28 Nov 2025 03:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 28 November 2025 in Hindi: चन्द्रमा आपकी राशि में होने से विवेक और उत्साह में वृद्धि होगी. कार्यक्षेत्र में योजना और परिश्रम से सफलता मिलने के योग हैं. व्याघात योग के प्रभाव से बिजनेस में आ रही कठिनाइयों को दूर करने में आप सफल होंगे जिससे आपके स्टेटस में बढ़ोतरी होगी.

बिजनेस राशिफल:

व्यापार में सतर्कता और रणनीति से लाभ होगा. पुराने निवेश और पेपरवर्क की जांच आवश्यक है. साझेदारी और नए अवसर आपके लिए फायदेमंद रहेंगे.

नौकरी राशिफल:

ऑफिस में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन लेने से काम आसान होगा. प्रयास और समर्पण से आपके काम की सराहना होगी.

लव और फैमिली राशिफल:

प्रेमी या जीवनसाथी के साथ तालमेल बढ़ेगा. परिवार में पुराने विवाद सुलझ सकते हैं. जिससे यात्रा या परिवारिक कार्यक्रम आनंददायक रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

विद्यार्थियों को अपने टैलेंट को दिखाने का अवसर मिलेगा. कलाकार और खेलकूद से जुड़े युवाओं की कार्यप्रणाली में सुधार होगा.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक शांति के लिए योग और ध्यान करें. प्रोसेस फूड से दूरी बनाएं. पर्याप्त नींद और संतुलित आहार स्वास्थ्य में सुधार लाएंगे.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू

उपाय: गाय के बछड़े को दाना खिलाएं और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं.

FAQs:

Q1: क्या बिजनेस में निवेश करना लाभकारी रहेगा?

A1: हां, सोच-समझकर और पुराने पेपरवर्क की जांच के बाद निवेश करें.

Q2: क्या नौकरी में उन्नति के अवसर हैं?

A2: जी हां, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन से प्रमोशन के योग बन सकते हैं.

Q3: क्या स्वास्थ्य में कोई समस्या रहेगी?

A3: मानसिक तनाव और अनियमित खानपान से बचें. योग और ध्यान लाभकारी रहेगा.

Q4: क्या प्रेम जीवन में सुधार होगा?

A4: जी हां, साथी के साथ तालमेल और बॉन्डिंग मजबूत होगी.

Q5: क्या परिवार में विवाद होंगे?

A5: पुराने विवाद सुलझ सकते हैं, संयम और समझदारी से माहौल शांत रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Nov 2025 03:30 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aquarius Horoscope Kumbh Horoscope
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
बॉलीवुड
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत? जानें नेटवर्थ
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत?
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
Advertisement

वीडियोज

Crime News : बेवफा बीवी की नकली सुहागरात | Sansani
Rajasthan News: Jaipur विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
Bihar Politics: सुशासन का 'बुलडोजर अध्याय' | Nitish Kumar | NDA | Samrat Chaudhary | CM Yogi
Hardik Rathi Case: सरकारी सिस्टम की हालत पर 'हार्दिक' दुख! |Haryana | Rohtak | Aman | ABP News
Sandeep Chaudhary: SIR में खोट... PDA पर चोट? विषलेश्कों का सटीक विश्लेषण | Congress | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
एक बार फिर कांप उठी धरती, 6.0 की तीव्रता से आए भूकंप के बाद दहशत में लोग
राजस्थान
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
जयपुर विकास प्राधिकरण का अजीबोगरीब कारनामा, भगवान शिव के नाम से अतिक्रमण नोटिस जारी
बॉलीवुड
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत? जानें नेटवर्थ
फातिमा सना शेख या विजय वर्मा, 'गुस्ताख इश्क' के किस स्टार के पास है ज्यादा दौलत?
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
शिक्षा
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
हिमाचल बोर्ड ने जारी किया 10वीं-12वीं का एग्जाम शेड्यूल, 3 मार्च से शुरू होंगी परीक्षाएं, 30 अप्रैल तक आएंगे नतीजे
जनरल नॉलेज
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
दिल्ली में हट गया ग्रैप-3, लेकिन अब भी नहीं कर सकते ये काम! एक क्लिक में देखें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Embed widget