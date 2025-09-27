हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kumbh Rashifal 27 September: कुंभ राशि व्यवसाय में मेहनत और सफलता के योग, स्वास्थ्य में हल्का मांसपेशियों का दर्द

Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 September: कुंभ राशि व्यवसाय में मेहनत और सफलता के योग, स्वास्थ्य में हल्का मांसपेशियों का दर्द

Today Aquarius Horoscope 27 September 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 27 Sep 2025 05:48 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka kumbh Rashifal 27 September 2025 in Hindi: आज का कुंभ राशिफल बताता है कि आज का दिन (शनिवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का कुंभ राशिफल

परिवार राशिफल: चन्द्रमा के दसवें भाव में होने के कारण आप आज वर्कहोलीक रहेंगे और अपने परिवार पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे. बड़े भाई का सहयोग आपके लिए लाभकारी साबित होगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा. घर के मामलों में संतुलन बनाए रखना जरूरी है.

लव राशिफल: प्रेम जीवन में आज समय और समझदारी दोनों की आवश्यकता है. अपने जीवनसाथी या पार्टनर के साथ भावनात्मक तालमेल बनाए रखें. विवाहित जातकों के लिए दिन मधुर रहेगा, जबकि सिंगल जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं. प्रेम संबंधों में संयम और सम्मान बनाए रखना लाभकारी रहेगा.

व्यापार राशिफल: व्यापार में मेहनत के साथ सूझबूझ आवश्यक है. सोची गई योजना को कार्यरूप देने का अच्छा समय है. उचित सलाह और सुझाव प्राप्त होंगे, जिससे आपके काम में सफलता मिलेगी. पार्टनरशिप और नए प्रोजेक्ट में प्रयास करने से लाभ की संभावना बनी रहेगी.

नौकरी राशिफल: वर्कप्लेस पर कार्यभार अधिक रहेगा और दिन के काम को पूरा करने के लिए ओवरटाइम करना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन को ऑफिशियल यात्रा करनी पड़ सकती है. वरिष्ठों और सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाए रखना आज लाभकारी रहेगा.

धन राशिफल: आर्थिक मामलों में आज मेहनत और योजना के अनुसार काम करने से लाभ मिलेगा. बड़े निवेश या लेन-देन में सावधानी बरतें. सही समय पर निर्णय लेने से वित्तीय स्थिति मजबूत रहेगी.

युवा राशिफल: स्टूडेंट्स, कलाकार और खिलाड़ी अपने लक्ष्य के प्रति लगन और मेहनत से काम करेंगे. कठिन परिश्रम से सफलता प्राप्त होगी और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी.

हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मांसपेशियों में दर्द आपको थोड़ी परेशानी दे सकता है. हल्की कसरत और पर्याप्त आराम से संतुलन बनाए रखें.

उपाय: आज गोल्डन रंग के कपड़े पहनें. हनुमान चालीसा का पाठ और घर में दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

शुभ रंग: गोल्डन

शुभ अंक: 7

FAQs
Q1. क्या आज कुंभ राशि के लिए यात्रा शुभ रहेगी?
हाँ, यात्रा करते समय सावधानी रखें और पूर्व दिशा की ओर यात्रा लाभकारी होगी.

Q2. क्या व्यवसाय या प्रोजेक्ट में प्रयास सफल होंगे?
हाँ, मेहनत और सूझबूझ से कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 05:48 AM (IST)
Tags :
Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today Horoscope Aaj Ka Rashifl
और पढ़ें
Embed widget