Aaj Ka Aquarius Rashifal (27 November 2025): कुंभ राशि बिजनेस में मनचाहा लाभ, जॉब में मिलेगी सीनियर्स की सहायता!

Aaj Ka Aquarius Rashifal (27 November 2025): कुंभ राशि बिजनेस में मनचाहा लाभ, जॉब में मिलेगी सीनियर्स की सहायता!

Today Aquarius Horoscope 27 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 27 Nov 2025 04:50 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 27 November 2025 in Hindi: आज का दिन खुशनुमा और प्रगति देने वाला रहेगा. कई अधूरे काम पूरे होंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. मानसिक स्पष्टता बढ़ेगी और निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत होगी. मित्रों के साथ किसी नई योजना या प्रोजेक्ट पर चर्चा हो सकती है, जो आने वाले समय में लाभदायक साबित होगी.

हेल्थ राशिफल:

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. विद्यार्थियों और ऑफिस में काम करने वालों को मानसिक बोझ से राहत मिलेगी. हल्का सिरदर्द या थकान संभव है, लेकिन दिन भर की सकारात्मक ऊर्जा आपका साथ देगी. लंबे समय से चली आ रही किसी परेशानी में सुधार दिखेगा.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस में मनचाहा लाभ मिलने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. आपकी रणनीतियाँ सफल होंगी और नए क्लाइंट्स मिलने की भी संभावना है. आज किया गया छोटा निवेश भी शुभ परिणाम ला सकता है. मार्केट में बढ़ती गतिविधियाँ आपके लिए फायदेमंद रहेंगी.

नौकरी राशिफल:

जॉब में दिन अच्छा रहेगा. अधूरे प्रोजेक्ट पूरे होने से सीनियर्स प्रभावित होंगे. प्रोफेशनल लाइफ में स्थिरता आएगी और आपके सुझावों की सराहना की जाएगी. लंबी दूरी का ऑफिस ट्रिप प्लान हो सकता है.

लव और फैमिली राशिफल:

घर-परिवार में आज हल्का-फुल्का तनाव हो सकता है, लेकिन मिल-बैठकर बातचीत करने से सभी समस्याएँ दूर हो जाएँगी. प्यार में भरोसा व समझ बढ़ेगी. दूर रह रहे किसी रिश्तेदार से शुभ समाचार मिलने के योग हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल बनेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

युवाओं के लिए दिन अनुकूल है. विद्यार्थी मानसिक दबाव से बाहर निकलेंगे और पढ़ाई में बेहतर ध्यान लगा पाएंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे.

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: नीला

उपाय: शाम को सरस्वती माँ की आरती करें और घर में कपूर का धूप जलाएं. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs:

Q1: क्या आज बिज़नेस में लाभ होगा?

A1. हाँ, मनचाहा वित्तीय लाभ मिलने के योग हैं.

Q2: क्या यात्रा का योग बनेगा?

A2. जी हाँ, लंबी दूरी की यात्रा या ऑफिस ट्रिप संभव है.

Q3: क्या विद्यार्थियों का मानसिक बोझ कम होगा?

A3. बिल्कुल, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा और तनाव कम होगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 27 Nov 2025 04:50 AM (IST)
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aquarius Horoscope Kumbh Horoscope
