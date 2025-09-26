Aaj Ka Kumbh Rashifal 26 September: कुंभ राशि धार्मिक यात्रा और परिवार के साथ समय बिताने का अवसर
Today Aquarius Horoscope 26 September 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka kumbh Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का कुंभ राशिफल बताता है कि आज का दिन (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का कुंभ राशिफल
व्यापार राशिफल: फैशन और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े व्यवसायियों को अच्छा मौका मिलेगा. इस समय अपनी क्षमता का भरपूर प्रदर्शन करें. मुनाफे की स्थिति मजबूत होगी, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा लोगों का कोई प्रोजेक्ट पूरा होकर कंपनी को लाभ देगा. वर्किंग वुमन को त्योहारों के सीजन में ऑफिसियल ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है.
युवा और करियर राशिफल: विद्यार्थी, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को समय का महत्व समझना होगा. बेवजह गपशप में समय बर्बाद करने से बचें.
धन राशिफल: मुनाफे की स्थिति से आर्थिक मजबूती मिलेगी. सौदों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें, सफलता मिलेगी.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन बाहर का खानपान बिल्कुल अवॉइड करें. सेहत का विशेष ध्यान रखें.
परिवार राशिफल: लक्ष्मी योग के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन शानदार रहेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और घरेलू सुख-सुविधाओं का आनंद मिलेगा.
लव राशिफल: प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ेंगी. साथी के साथ समय बिताकर आपसी संबंध और गहरे होंगे.
शुभ अंक: 9
अशुभ अंक: 7
शुभ रंग: भूरा
उपाय: मां दुर्गा को लाल पुष्प अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.
FAQs
Q1. क्या बिजनेस में निवेश करना फायदेमंद रहेगा?
हाँ, सौदों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने से अच्छा मुनाफा मिलेगा.
Q2. विद्यार्थियों को किस बात से बचना चाहिए?
उन्हें समय बर्बाद करने और गपशप में उलझने से बचना होगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
