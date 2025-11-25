Aaj Ka Aquarius Rashifal (25 November 2025): कुंभ राशि खर्चों और निराशा लेकर आया, बिजनेस और फैमिली में संभलकर कदम बढ़ाएं!
Today Aquarius Horoscope 25 November 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 25 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा. चंद्रमा 12वें घर में होने से खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए पैसों की प्लानिंग जरूरी है. बिजनेस वाले आज बुकिंग कम होने या काम धीमे रहने की वजह से थोड़ा निराश रह सकते हैं. काम सामान्य गति से भी आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें.
बिज़नेस राशिफल:
आज बिजनेस में नई सोच काम नहीं करेगी. मार्केट में पैसा फंसा हुआ है और निकालने में मुश्किल हो सकती है. प्रतियोगिता अधिक है, लेकिन थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लें.
नौकरी राशिफल:
वर्कप्लेस में टेंशन का माहौल रहेगा. सीनियर्स का सहयोग नहीं मिलने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है. आपका काम दिल से नहीं होगा और उच्च अधिकारी भी इसमें संदेह कर सकते हैं.
लव और फैमिली राशिफल:
पार्टनर की कोई छोटी गलती आपको दुखी कर सकती है. फैमिली में आपकी किसी भूल से रिश्तों में खटास आ सकती है. संयम और समझदारी दिखाएं.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन्स आज उतनी सफलता नहीं पा सकेंगे जितनी उम्मीद थी. ध्यान केवल दूसरों की जीत या हार पर न लगाएं, खुद अपनी मेहनत और लक्ष्य पर ध्यान दें.
हेल्थ राशिफल:
खान-पान का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर रह सकता है. ट्रैवलिंग में सावधानी बरतें.
भाग्यशाली अंक: 4
अभाग्यशाली अंक: 9
भाग्यशाली रंग: क्रीम
उपाय: मंगलवार को हनुमान जी की प्रार्थना करें और हल्का भोजन करें.
FAQs:
Q1: क्या बिजनेस में आज निवेश करना सही रहेगा?
A1: आज निवेश से बचें, सोच-समझकर कदम उठाएँ.
Q2: क्या ऑफिस में आज प्रमोशन या सराहना की संभावना है?
A2: प्रमोशन कम, लेकिन काम की सराहना मिल सकती है.
Q3: क्या आज यात्रा करना ठीक रहेगा?
A3: यात्रा जोखिम भरी हो सकती है, सावधानी बरतें.
Q4: क्या फैमिली में विवाद होने की संभावना है?
A4: हां, अगर आप संयम नहीं रखें तो छोटी बात बिगड़ सकती है.
Q5: हेल्थ में कौन सी चीज़ों से बचें?
A5: तला-भुना और भारी भोजन, तनाव और अनियमित नींद.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
