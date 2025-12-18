हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Aquarius Rashifal (18 December 2025): कुंभ राशि वालों को आज मिलेगा बड़ा मौका, बिज़नेस और करियर में दिखेगा कमाल

Today Aquarius Horoscope 18 December 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: ज़ेबा परवीन | Updated at : 18 Dec 2025 04:40 AM (IST)
Aaj Ka Kumbh Rashifal 18 December 2025 in Hindi: आज चंद्रमा का 10वें भाव में गोचर कुंभ राशि वालों के भीतर काम को लेकर जोश और आत्मविश्वास बढ़ाएगा. कार्यक्षेत्र में आपकी सक्रियता और निर्णय लेने की क्षमता सभी को प्रभावित करेगी.

धृति योग और सर्वार्थ सिद्धि योग के बनने से आज किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम मिलने की प्रबल संभावना है. सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर किए गए प्रयास आपको पहचान और सफलता दिला सकते हैं.

बिज़नेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहने वाला है. सोशल मीडिया के माध्यम से आपके प्रॉडक्ट या सर्विस को फ्री में प्रमोट करने के लिए ऑफर मिल सकता है.

ग्रहों की स्थिति आर्थिक स्थिरता और निरंतर लाभ का संकेत दे रही है. किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका अहम रहेगी और उसके लिए अलग टीम भी सौंपी जा सकती है.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल है. ऑफिस में आपके नेतृत्व कौशल की सराहना होगी और आप अन्य सहकर्मियों के लिए मार्गदर्शक या सलाहकार की भूमिका निभा सकते हैं. सीनियर्स का भरोसा आप पर बढ़ेगा, जिससे आगे चलकर प्रमोशन के योग बन सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आपके बदले हुए सकारात्मक व्यवहार से सभी प्रभावित होंगे. घर का माहौल सौहार्दपूर्ण रहेगा. प्रेम जीवन और वैवाहिक संबंधों में सुधार के प्रयास सफल होंगे और रिश्तों में नई ऊर्जा आएगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों को पढ़ाई से जुड़ा तनाव महसूस हो सकता है. ध्यान और योग को दिनचर्या में शामिल करने से मानसिक संतुलन बेहतर रहेगा. न्यू जनरेशन को अपनी भावनाओं को दबाने के बजाय खुलकर व्यक्त करना चाहिए.

हेल्थ राशिफल

मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है. योग, ध्यान और सही लाइफस्टाइल से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 6

उपाय: चंद्रमा को दूध अर्पित करें और सफेद वस्तुओं का दान करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिज़नेस में नया अवसर मिलेगा?
A1: हां, खासकर ऑनलाइन और सोशल मीडिया से जुड़े क्षेत्रों में.

Q2: क्या नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है?
A2: हां, बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी मिल सकती है.

Q3: क्या पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे?
A3: हां, आपके सकारात्मक व्यवहार से रिश्तों में मधुरता आएगी.

Q4: छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?
A4: तनाव संभव है, लेकिन योग-ध्यान से लाभ मिलेगा.

Q5: आज कौन सा रंग शुभ रहेगा?
A5: सिल्वर रंग आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Dec 2025 04:40 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aquarius Horoscope Kumbh Horoscope
और पढ़ें
