Aaj Ka Kumbh Rashifal (13 October 2025): कुंभ राशि मेहनत और लगन से बनेगी पहचान, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी
Today Aquarius Horoscope 13 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka kumbh Rashifal 13 October 2025 in Hindi: आज का दिन ज्ञान, सृजन और साहस के लिए अनुकूल रहेगा. चन्द्रमा 5वें भाव में होने से स्टूडेंट्स के पढ़ाई के तरीके में बदलाव से लाभ मिलेगा. रचनात्मक सोच और नए विचार आपके मन में सक्रिय रहेंगे. मित्रों और परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे.
बिजनेस राशिफल
फेस्टिव सीजन में इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में उचित अनुबंध मिलने की संभावना है. बिजनेसमैन को कर्मचारियों की चिकनी-चुपड़ी बातों पर भरोसा न करके स्वयं निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. रुकावटें आ सकती हैं, पर धैर्य और काबिलियत से काम पूरा होगा.
जॉब राशिफल
वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और कुशलता काम को सही दिशा में ले जाएगी. किसी भी समस्या को हल करने में आप सक्षम रहेंगे. धैर्य बनाए रखें और साहस से कार्य करें. वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा.
लव और परिवार राशिफल
दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार और मित्रों के साथ समय सुखद रहेगा. अचानक मिलने वाले मित्र या पुराने दोस्त खुशगवार यादें ताजा करेंगे. गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध सुदृढ़ होंगे.
धन राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. फेस्टिव सीजन में व्यवसाय से लाभ संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
स्टूडेंट्स और युवा वर्ग के लिए समय लाभकारी है. पढ़ाई में बदलाव और नए तरीके अपनाने से सफलता के योग हैं. इमानदारी और मेहनत से मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिए नियमित मेडिकल चेकअप आवश्यक है. कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है. अच्छे चिकित्सक का परामर्श लें और खान-पान में संयम रखें.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: वाइट
उपाय: माँ सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.
FAQs
Q1. क्या आज स्टूडेंट्स की पढ़ाई में लाभ होगा?
A1. हां, पढ़ाई के नए तरीके अपनाने से सफलता मिलने के योग हैं.
Q2. क्या पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी?
A2. हां, आपकी ईमानदारी और व्यवहार से मित्रों और रिश्तेदारों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
