Aaj Ka Kumbh Rashifal (13 October 2025): कुंभ राशि मेहनत और लगन से बनेगी पहचान, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी

Aaj Ka Kumbh Rashifal (13 October 2025): कुंभ राशि मेहनत और लगन से बनेगी पहचान, पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी

Today Aquarius Horoscope 13 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Oct 2025 03:50 AM (IST)
Aaj Ka kumbh Rashifal 13 October 2025 in Hindi: आज का दिन ज्ञान, सृजन और साहस के लिए अनुकूल रहेगा. चन्द्रमा 5वें भाव में होने से स्टूडेंट्स के पढ़ाई के तरीके में बदलाव से लाभ मिलेगा. रचनात्मक सोच और नए विचार आपके मन में सक्रिय रहेंगे. मित्रों और परिवार के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

बिजनेस राशिफल

फेस्टिव सीजन में इंपोर्ट-एक्सपोर्ट से जुड़े व्यवसाय में उचित अनुबंध मिलने की संभावना है. बिजनेसमैन को कर्मचारियों की चिकनी-चुपड़ी बातों पर भरोसा न करके स्वयं निर्णय लेना लाभदायक रहेगा. रुकावटें आ सकती हैं, पर धैर्य और काबिलियत से काम पूरा होगा.

जॉब राशिफल

वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और कुशलता काम को सही दिशा में ले जाएगी. किसी भी समस्या को हल करने में आप सक्षम रहेंगे. धैर्य बनाए रखें और साहस से कार्य करें. वरिष्ठों से सहयोग मिलेगा.

लव और परिवार राशिफल

दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी. परिवार और मित्रों के साथ समय सुखद रहेगा. अचानक मिलने वाले मित्र या पुराने दोस्त खुशगवार यादें ताजा करेंगे. गलतफहमियां दूर होंगी और संबंध सुदृढ़ होंगे.

धन राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन संतुलित रहेगा. फेस्टिव सीजन में व्यवसाय से लाभ संभव है. खर्चों पर नियंत्रण रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स और युवा वर्ग के लिए समय लाभकारी है. पढ़ाई में बदलाव और नए तरीके अपनाने से सफलता के योग हैं. इमानदारी और मेहनत से मित्रों और रिश्तेदारों के साथ संबंध मजबूत होंगे.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिए नियमित मेडिकल चेकअप आवश्यक है. कोई पुराना रोग दोबारा उभर सकता है. अच्छे चिकित्सक का परामर्श लें और खान-पान में संयम रखें.

शुभ अंक: 9

शुभ रंग: वाइट

उपाय: माँ सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जप करें.

FAQs

Q1. क्या आज स्टूडेंट्स की पढ़ाई में लाभ होगा?
A1. हां, पढ़ाई के नए तरीके अपनाने से सफलता मिलने के योग हैं.

Q2. क्या पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी?
A2. हां, आपकी ईमानदारी और व्यवहार से मित्रों और रिश्तेदारों के साथ चल रही गलतफहमियां दूर होंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 13 Oct 2025 03:50 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Kumbh Rashifal Aquarius Horoscope Today Horoscope
Embed widget