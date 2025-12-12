हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Aquarius Rashifal (12 December 2025): कुंभ राशि विवाद की स्थितियाँ, सेहत और कार्य में सावधानी जरूरी

Aaj Ka Aquarius Rashifal (12 December 2025): कुंभ राशि विवाद की स्थितियाँ, सेहत और कार्य में सावधानी जरूरी

Today Aquarius Horoscope 12 December 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 12 Dec 2025 03:24 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kumbh Rashifal 12 December 2025 in Hindi: आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए संबंधों, करियर और व्यक्तिगत जीवन में प्रगति लेकर आएगा. चन्द्रमा 8th हाउस में होने से ससुराल में अचानक से कुछ समस्या हो सकती है.

रिश्तों में भरोसा बढ़ेगा और एक-दूसरे के साथ समय बिताने की इच्छा भी बढ़ेगी. फ्रीलांस राइटिंग, ट्रेडिंग और क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़े जातकों को नए अवसर मिलेंगे, जो आर्थिक लाभ के रास्ते खोल सकते हैं.

बिजनेस राशिफल:

बिजनेस करने वाले जातकों के लिए बड़ा लाभ होने के योग हैं. यदि आप लंबे समय से अपने काम को अपडेट करने की सोच रहे थे, तो आज का दिन उसके लिए अनुकूल है. नए काम या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत शुभ रहेगी.

नौकरी राशिफल:

वर्कस्पेस पर आपकी कार्यक्षमता को देखते हुए आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है. हालांकि, किसी व्यक्ति द्वारा लालच या गलत दिशा में ले जाने की कोशिश हो सकती है, इसलिए सावधानी जरूरी है. अनावश्यक विवादों और राजनीति से दूर रहें.

लव और फैमिली राशिफल:

लव लाइफ में मधुरता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या छोटा ट्रिप प्लान हो सकता है. परिवार में किसी स्पिरिचुअल प्रोग्राम की तैयारी में आपकी भूमिका अहम होगी, जिससे घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स को ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर ही केंद्रित रखना होगा. युवाओं का समय परिवार और रिश्तों को मजबूत बनाने में बीतेगा. आपके प्रयास रिश्तों में मिठास लाएंगे.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक शांति बनाए रखें. दिनचर्या में संतुलन आवश्यक है.

शुभ अंक: 7

शुभ रंग: गोल्डन

उपाय: भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" का 21 बार जप करें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में बड़ा लाभ मिलेगा?

A1: जी हां, बड़ा आर्थिक फायदा और नए प्रोजेक्ट के योग हैं.

Q2: क्या नौकरी में नई जिम्मेदारी मिलेगी?

A2: जी हां, आपकी कार्यक्षमता देखकर सीनियर्स आपको अतिरिक्त जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं.

Q3: क्या आज रिश्तों में सुधार होगा?

A3: बिल्कुल, जीवनसाथी के साथ बॉन्डिंग मजबूत होगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 12 Dec 2025 03:24 AM (IST)
Embed widget