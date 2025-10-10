Aaj Ka Kumbh Rashifal (10 October): कुंभ राशि भूमि-भवन और व्यापार में चुनौतियां, परिवार और रोजगार पर ध्यान दें
Today Aquarius Horoscope 10 October 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कुंभ राशिफल.
Aaj Ka kumbh Rashifal 10 October 2025 in Hindi: आज का दिन व्यवसायिक और पारिवारिक मामलों में चुनौतियों भरा रहेगा. चन्द्रमा 4वें हाउस में होने से भूमि-भवन या संपत्ति संबंधी मामलों में समस्याएं आ सकती हैं. फेस्टिव सीजन में व्यवसायियों को कर्मचारियों की जिद या धमकी के कारण मजबूरी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन संयम और समझदारी से स्थिति को संभाला जा सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य में सावधानी की आवश्यकता है. बासी भोजन से बचें और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या हल्की-फुल्की एक्सरसाइज लाभकारी रहेगी.
व्यापार राशिफल:
पार्टनरशिप व्यवसाय में लाभ कमाने के लिए गलत रास्ता न अपनाएँ. व्यवसाय में सतर्कता और ईमानदारी बनाए रखना फायदेमंद रहेगा. मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति अपने प्रोजेक्ट पर विशेष ध्यान दें.
नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्किंग वुमन को वर्कस्पेस पर मिले-जुले नतीजे मिल सकते हैं. नौकरी में किसी चुनौती या विवाद से संयम बनाए रखें और कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान दें.
पारिवारिक और प्रेम राशिफल:
परिवार के साथ प्यार और सद्भाव बनाए रखना आवश्यक है. संघर्ष की संभावना बनी रहेगी, लेकिन संयम और संवाद से पारिवारिक संतुलन बना रहेगा.
धन राशिफल:
वित्तीय दृष्टि से दिन सामान्य रहेगा. युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सीमित रह सकते हैं, जिससे आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है.
युवा एवं छात्र राशिफल:
कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्र कठिनाइयों को हल करने के लिए पूरे मन से प्रयास करेंगे. मेहनत और अनुशासन से ही सफलता मिलेगी.
शुभ अंक और रंग:
शुभ अंक – 7 | अशुभ अंक – 9 | शुभ रंग – पर्पल
उपाय:
आज कानूनी मामलों और संपत्ति के निर्णय में सतर्क रहें. घर में पर्पल रंग का दीपक जलाना लाभकारी रहेगा.
FAQs:
Q1: व्यवसाय में दबाव आने पर क्या करना चाहिए?
A1: संयम और समझदारी से स्थिति को संभालें, गलत रास्ता न अपनाएँ.
Q2: छात्र अपनी कठिनाइयों को कैसे हल करें?
A2: हर काम में लगन और अनुशासन बनाए रखें, समय प्रबंधन करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL