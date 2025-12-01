Aaj Ka Aquarius Rashifal (1 December 2025): कुंभ राशि नौकरी-बिजनेस दोनों में तरक्की मिलने के शुभ योग!
Today Aquarius Horoscope 1 December 2025: कुंभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कुंभ राशिफल.
Aaj Ka Kumbh Rashifal 1 December 2025 in Hindi: कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से काफी अनुकूल रहेगा. चन्द्रमा के 2nd हाउस में होने से धन लाभ होने की पूरी संभावना है.
रुका हुआ पैसा मिलने या नई इनकम सोर्स बनने के योग बन रहे हैं. नेटवर्क मजबूत होने से बिजनेस का ग्राफ तेजी से बढ़ेगा और मार्केट में आपकी पकड़ मजबूत होगी.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेस में तेजी देखने को मिलेगी. नई पार्टनरशिप या बड़े क्लाइंट के साथ डील फाइनल हो सकती है. फाइनेंस से जुड़े मामलों में लाभ होगा. आपकी योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ेंगी.
नौकरी राशिफल:
वर्कप्लेस पर पुरानी परेशानियां कम होंगी. आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहेगा और बॉस आपके काम से संतुष्ट दिखाई देंगे. कुछ लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है, जो आने वाले समय में प्रमोशन का मार्ग बना सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
काम महत्वपूर्ण है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी है. आज परिवार के सदस्यों की भावनाओं को समझें और उन्हें प्राथमिकता दें. रिश्तों में मिठास बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भी स्थिरता बनी रहेगी.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स और प्लेयर्स के लिए स्थितियां सामान्य रहेंगी. मन थोड़ा बिखर सकता है, लेकिन फोकस बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.
हेल्थ राशिफल:
लगातार बैठे रहने या लंबी यात्रा की वजह से पैरों में दर्द और सूजन की संभावना है. हल्का व्यायाम और पानी का अधिक सेवन फायदेमंद रहेगा.
शुभ अंक: 7
अशुभ अंक: 5
शुभ रंग: सफेद
उपाय: आज भगवान शिव को सफेद फूल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 21 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और आर्थिक लाभ के योग बढ़ेंगे.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में धन लाभ होगा?
A1: हां, फाइनेंस और डील से लाभ मिलने की संभावना है.
Q2: क्या नौकरी में कोई सकारात्मक बदलाव होगा?
A2: हां, आत्मविश्वास बढ़ेगा और सीनियर्स आपके काम से खुश रहेंगे.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL