Kark Rashifal 9 November 2025: कर्क राशि को आज चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, परिवार और स्वास्थ्य पर ध्यान दें

Today Cancer Horoscope 9 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 09 Nov 2025 02:20 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kark Rashifal 9 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है क्योंकि चन्द्रमा आपके बारहवें भाव में गोचर कर रहे हैं. यह समय आत्मनिरीक्षण और सतर्कता का है. कुछ कार्य अपेक्षित गति से आगे नहीं बढ़ेंगे, जिससे मानसिक बेचैनी हो सकती है. 

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति विशेष सतर्क रहें. ग्रह स्थिति इशारा करती है कि आपको थकावट, नींद की कमी या मानसिक तनाव का सामना करना पड़ सकता है. अत्यधिक स्क्रीन टाइम और तनावपूर्ण बातचीत से बचें. आज मन को शांत रखने के लिए ध्यान या प्राणायाम करें.

व्यवसाय और धन राशिफल:
व्यवसायिक रूप से दिन सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ रुकावटें आपका धैर्य परखेंगी. पार्टनरशिप बिजनेस में बहस या गलतफहमी से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है. आर्थिक दृष्टि से भी सोच-समझकर निर्णय लें और किसी नए प्रोजेक्ट में जल्दबाज़ी न करें.

नौकरी राशिफल:
ऑफिस में अलर्ट रहें, क्योंकि कोई विरोधी आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकता है. कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें और अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान दें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ व्यवहार संयमित रखें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन:
आज वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है. कठोर शब्द आपके प्रियजनों विशेषकर माता-पिता या जीवनसाथी की भावनाओं को ठेस पहुँचा सकते हैं. प्रेम जीवन में किसी गिफ्ट या छोटी बात को लेकर मतभेद संभव है, इसलिए संयम और समझदारी से काम लें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवा वर्ग को करियर से जुड़ी बातों पर परिवार से सलाह मिल सकती है. स्पोर्ट्स पर्सन को स्टैमिना बढ़ाने के प्रयास में गलत संगत या आदतों से बचना चाहिए. विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में फोकस रखें और ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूरी बनाएं.

लकी नंबर: 8, अनलकी नंबर: 3
लकी रंग: ब्राउन
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें. इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 09 Nov 2025 02:20 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

प्रेम और पारिवारिक जीवन में आज कर्क राशि वालों को क्या उपाय करना चाहिए?

वाणी पर नियंत्रण रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कठोर शब्द प्रियजनों को ठेस पहुँचा सकते हैं. प्रेम जीवन में छोटी बातों को लेकर मतभेद संभव है, इसलिए संयम से काम लें.

