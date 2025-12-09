Aaj Ka Kark Rashifal 9 December 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के 2nd हाउस में होने से आपके भीतर सत्कर्म और पुण्य कर्म करने की भावना प्रबल रहेगी. समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और आपके व्यवहार से लोग प्रभावित होंगे.

पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने में आपका समर्पण साफ दिखाई देगा, और किसी सदस्य की अपेक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा.

बिजनेस राशिफल:

कॉस्मेटिक, फैशन या ब्यूटी लाइन से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहद अनुकूल है. बिजनेस के विस्तार के लिए आपको अपनी मार्केटिंग टीम को मजबूत करना होगा, जिससे ग्रोथ तेजी से बढ़ेगी.

नौकरी राशिफल:

ऐन्द्र और सर्वार्थसिद्धि योग के बनने से कॉर्पोरेट सेक्टर में कार्यरत लोगों को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. ऑफिस में आपका प्रदर्शन प्रभावशाली रहेगा और सीनियर्स आप पर विश्वास जताएंगे. नई जिम्मेदारियां मिलने के संकेत हैं.

लव और फैमिली राशिफल:

फैमिली के साथ समय अच्छा गुजरेगा. किसी खास के साथ ट्रैवलिंग या आउटिंग का योग बन रहा है. वाशी योग के प्रभाव से लव पार्टनर के साथ छोटी बहस आपकी मधुर वाणी से प्यार में बदल जाएगी. दांपत्य जीवन में सौहार्द और विश्वास बढ़ेगा.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:

स्टूडेंट्स को आज कड़ी मेहनत करनी होगी. ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें, तभी सफलता के द्वार खुलेंगे. युवा वर्ग सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रहेंगे.

हेल्थ राशिफल:

मानसिक शांति बनाए रखें. भोजन संतुलित लें और ओवरथिंकिंग से बचें. हल्की यात्रा थकान दे सकती है.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

अनलक्की नंबर: 4

उपाय: सफेद चावल का दान करें और जल में कच्चा दूध मिलाकर सूर्य को अर्घ्य दें.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में बड़ा निर्णय लेना सही रहेगा?

A1: हां, खासकर मार्केटिंग और विस्तार से जुड़े निर्णय लाभकारी रहेंगे.

Q2: क्या सरकारी कॉन्ट्रैक्ट मिलने के योग हैं?

A2: हां, ग्रह स्थिति आपके पक्ष में है, अवसर मिल सकता है.

Q3: क्या लव लाइफ में सुधार आएगा?

A3: बिल्कुल, आपकी वाणी संबंधों को मजबूत करेगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.