हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal (08 October): कर्क राशि पारिवारिक जीवन सुखद, यात्रा संभव

Aaj Ka Kark Rashifal (08 October): कर्क राशि पारिवारिक जीवन सुखद, यात्रा संभव

Today Cancer Horoscope 8 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Oct 2025 03:50 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 8 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा. व्यापारियों के लिए समय अनुकूल है, खासकर फेस्टिवल सीजन में बिना ज्यादा प्रचार-प्रसार के ही अच्छा मुनाफा होगा.

स्वास्थ्य राशिफल: दांत से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है, इसलिए खानपान और साफ-सफाई पर ध्यान दें. मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए योग और ध्यान का सहारा लें.

व्यापार राशिफल: वाशी योग के प्रभाव से नई योजनाओं को जमीन पर उतारना लाभदायक होगा. विदेश से भी ऑफर मिल सकते हैं, एमएनसी कंपनियों से संपर्क बढ़ने की संभावना है. व्यापारी वर्ग को जीएसटी कम होने का सीधा लाभ मिलेगा.

प्रेम व परिवार राशिफल: पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा. गृह सजावट या नवीनीकरण पर खर्च संभव है. घूमने-फिरने और खरीदारी का मूड बनेगा.

नौकरी राशिफल: काम का दबाव अधिक रहेगा और ओवरटाइम करना पड़ सकता है. वर्किंग वुमन के प्रयास आने वाले दिनों में सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे.

धन राशिफल: संपत्ति में निवेश या घर पर खर्च संभव है. भौतिक सुख-सुविधाओं पर पैसा खर्च करेंगे.

युवा राशिफल: स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन का मित्रों या शिक्षकों से मतभेद हो सकता है. धैर्य से स्थिति संभालें.

  • दांतों की समस्या से बचने के लिए सतर्क रहें.

  • रिश्तों में संवाद और धैर्य बनाए रखें.

  • अवसरों का सही उपयोग करें.

लकी नंबर: 7
अनलकी नंबर: 3

उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जप करें.

Q1. क्या कर्क राशि वालों को आज संपत्ति निवेश करना चाहिए?
हाँ, उचित जाँच के बाद किया गया निवेश लाभकारी होगा.

Q2. छात्रों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए?
मित्रों और शिक्षकों से विवाद से बचें और पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Oct 2025 03:50 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today
