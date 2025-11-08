हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलKark Rashifal 8 November 2025: कर्क राशि कठोर शब्द रिश्तों में तनाव ला सकते हैं, सेहत पर ध्यान दें

Kark Rashifal 8 November 2025: कर्क राशि कठोर शब्द रिश्तों में तनाव ला सकते हैं, सेहत पर ध्यान दें

Today Cancer Horoscope 8 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 08 Nov 2025 02:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kark Rashifal 8 November 2025 in Hindi: आज का दिन आर्थिक और पारिवारिक मामलों में सतर्क रहने वाला है. चंद्रमा 12वें भाव में होने के कारण खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए धन के लेन-देन और निवेश में सोच-समझ कर कदम उठाना आवश्यक है. व्यवसाय और कार्यक्षेत्र में उतार-चढ़ाव रहेंगे, कुछ धन हानि की संभावना बनी हुई है. यात्रा योजनाएं ग्रह गोचर के प्रभाव से बाधित हो सकती हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आवश्यक है. पेट से जुड़ी समस्याएं या पाचन संबंधी परेशानी उत्पन्न हो सकती हैं. संतुलित आहार लें और भारी भोजन से बचें.

व्यापार/बिजनेस राशिफल:
व्यापार में दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा. निवेश और व्यावसायिक निर्णय सोच-समझकर लें. यात्रा या मीटिंग्स किसी कारणवश कैंसिल हो सकती हैं. व्यापारिक प्रयासों में संयम और धैर्य बनाए रखें.

नौकरी/जॉब राशिफल:
वर्कप्लेस पर कुछ समस्याओं में उलझने की संभावना है. घरेलू झगड़े और पारिवारिक तनाव का असर आपके कार्य पर पड़ सकता है. एंप्लॉइड पर्सन को कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता होगी.

लव और पारिवारिक जीवन:
पारिवारिक जीवन में तनाव और आचार-विचार में असंतुलन रह सकता है. संतान की गलतियों से आपको चिंता होगी. यंग जनरेशन को प्यार के मामलों में सावधानी बरतते हुए कर्ज लेने से बचना चाहिए.

युवा एवं छात्र:
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स आज निर्णय लेने में भ्रमित रह सकते हैं. समय की बर्बादी से बचें और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.

धन राशिफल:
आज धन के मामलों में सतर्कता जरूरी है. अनावश्यक खर्च से बचें और किसी भी निवेश या लेन-देन में जल्दबाजी न करें.

भाग्यशाली अंक और रंग:
लकी नंबर – 2
अनलकी नंबर – 5
लकी रंग – सिल्वर

उपाय: व्यापार और स्वास्थ्य में सतर्क रहें. पेट की समस्याओं से बचने के लिए हल्का और संतुलित भोजन करें. निवेश और धन के लेन-देन में सोच-समझकर निर्णय लें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 08 Nov 2025 02:15 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

8 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक मामलों में सतर्क रहने की जरूरत है. चंद्रमा 12वें भाव में होने से खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए धन के लेन-देन और निवेश में सोच-समझकर कदम उठाएं.

8 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों के स्वास्थ्य का राशिफल क्या कहता है?

स्वास्थ्य के प्रति सतर्कता आवश्यक है. पेट से जुड़ी समस्याएं या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है. संतुलित आहार लें और भारी भोजन से बचें.

8 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों के व्यापार और नौकरी के लिए क्या सलाह दी गई है?

व्यापार में उतार-चढ़ाव रहेगा, सोच-समझकर निर्णय लें. नौकरीपेशा लोगों को कार्यशैली में सुधार की आवश्यकता होगी.

8 नवंबर 2025 को मकर राशि वालों के लव और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है और संतान की गलतियों से चिंता हो सकती है. युवाओं को प्यार के मामलों में सावधानी बरतनी चाहिए.

