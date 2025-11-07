हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Kark Rashifal 7 November 2025: कर्क राशि नई कंपनी से जुड़ाव के योग, इनकम बढ़ाने के मौके मिलेंगे, मेहनत रंग लाएगी

Today Cancer Horoscope 7 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 07 Nov 2025 02:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kark Rashifal 7 November 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक और लाभदायक रहेगा. चंद्रमा आपकी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आय के नए स्रोत खुलने के योग हैं. परिध योग के प्रभाव से व्यवसाय में किसी नई कंपनी या व्यक्ति से टाई-अप हो सकता है, जो आगे चलकर आपके लिए बड़ा अवसर साबित होगा. 

धन राशिफल:
आर्थिक दृष्टि से दिन शुभ रहेगा. अचानक धन प्राप्ति के योग हैं. निवेश करने या किसी नए स्रोत से आय प्राप्त करने के अवसर मिल सकते हैं. किसी पुराने उधार की वापसी से भी आर्थिक राहत महसूस होगी.

बिज़नेस राशिफल:
व्यापारियों के लिए आज का दिन विस्तार और नए कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा रहेगा. परिध योग के प्रभाव से किसी नई कंपनी के साथ सहयोग हो सकता है. व्यावसायिक यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी. पार्टनरशिप बिजनेस में दिन मुनाफे का रहेगा, पर नए सौदे करते समय सावधानी रखें.

नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का दिन संतोषजनक रहेगा. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का फाइनल होना आपकी मेहनत का फल है. वर्कस्पेस पर आप शानदार काम करने की कोशिश करेंगे, पर कुछ रुकावटें भी संभव हैं. संयम और धैर्य से काम लें.

लव और फैमिली राशिफल:
घर-परिवार में चल रही समस्याएं धीरे-धीरे सुलझेंगी. जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद होगा. किसी बुजुर्ग के सुझाव से मन की शांति मिलेगी. प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें.

युवा और विद्यार्थी:
युवा वर्ग को अचानक धन लाभ या कोई प्रोत्साहन मिलने की संभावना है. विद्यार्थी और कलाकार अपनी क्षमताओं को पहचानें — सफलता आपके अंदर ही छिपी है. आज आत्ममंथन के लिए समय निकालना लाभदायक रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के मामले में दिन अच्छा रहेगा. मानसिक शांति और ऊर्जावान महसूस करेंगे. नियमित व्यायाम और प्राणायाम लाभदायक रहेगा.

  • शुभ अंक: 1
  • शुभ रंग: ऑफ व्हाइट
  • उपाय: चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ्य दें और “ॐ सोम सोमाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे मन की शांति और आर्थिक लाभ दोनों प्राप्त होंगे.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Nov 2025 02:15 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

प्रेम संबंधों के लिए क्या सलाह है?

प्रेम संबंधों में ईमानदारी बनाए रखें. जीवनसाथी के साथ मधुर संवाद होगा और घर-परिवार की समस्याएं धीरे-धीरे सुलझेंगी.

Embed widget