Aaj Ka Cancer Rashifal (4 December 2025): कर्क राशि चन्द्रमा 11th हाउस में होने से बड़े भाई का सहयोग मिलेगा!
Today Cancer Horoscope 4 December 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 4 December 2025 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कई सकारात्मक संकेत लेकर आएगा. चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से बड़े भाई या किसी बड़े शुभचिंतक से खुशखबरी मिलने की संभावना है.
कार्यक्षेत्र में चल रहीं रुकावटें आपकी बुद्धिमानी और समझदारी से दूर होंगी. जॉब में पहले जो मानसिक दबाव बना हुआ था, वह कम होगा और काम में मन लगेगा. आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, जिससे सीनियर्स भी संतुष्ट रहेंगे.
बिजनेस राशिफल:
शिव योग के प्रभाव से बिजनेस में अच्छा समय साबित हो सकता है. मार्केट में लंबे समय से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने लग सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. किसी बड़े निर्णय को जल्दबाजी में लेने से बचें.
नौकरी राशिफल:
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन राहत भरा रहेगा. कार्यस्थल पर समस्याएं कम होंगी और अधूरे काम पूरे होंगे. ट्रांसफर या प्रमोशन से जुड़ी कोई अच्छी सूचना मिल सकती है.
लव और फैमिली राशिफल:
विवाह योग्य जातकों के लिए शुभ प्रस्ताव आ सकते हैं. जिनका रिश्ता पहले से चल रहा है, वह पक्का होने की संभावना है. परिवार में कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं, जिन्हें आप अच्छी तरह निभाएंगे.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
छात्रों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए यह समय उपलब्धियों से भरा रहेगा. प्रतियोगिताओं और प्रोजेक्ट्स में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे.
हेल्थ राशिफल:
थोड़ा थकान और मानसिक दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य में कोई बड़ी समस्या नहीं होगी. आराम व जल का सेवन बढ़ाएं.
शुभ अंक: 6
शुभ रंग: सिल्वर
उपाय: शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जप करें.
FAQs
Q1: क्या आज व्यवसाय में लाभ मिलेगा?
A1: जी हां, फंसा हुआ धन मिलने की पूरी संभावना है, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी.
Q2: क्या नौकरी में तनाव कम होगा?
A2: बिल्कुल, आज कार्यस्थल की परेशानियां कम होंगी और काम में मन लगेगा.
Q3: क्या विवाह योग्य जातकों को प्रस्ताव मिलेंगे?
A3: जी हां, आज रिश्तों के पक्के होने के मजबूत योग हैं.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
