Aaj Ka Kark Rashifal (31 October 2025): कर्क राशि के लिए आज विवादों से बचने की सलाह, संयम और धैर्य से बिगड़ी परिस्थितियां सुधरेंगी
Today Cancer Horoscope 31 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 31 October 2025 in Hindi: आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सावधानी भरा रहेगा. चन्द्रमा के आठवें भाव में होने से ननिहाल पक्ष में किसी तरह का मनमुटाव या मतभेद संभव है. आज भावनाओं में बहकर कोई बड़ा निर्णय न लें.
बिज़नेस:
व्यवसाय में चल रही परेशानियों के कारण आप आज सुसंगत और तार्किक रूप से सोच नहीं पाएंगे. इससे कार्य की गति धीमी हो सकती है. ग्रहण दोष के कारण कुछ कार्यों में अड़चनें और विलंब हो सकते हैं. किसी भी निवेश या बड़े निर्णय को फिलहाल टालना ही उचित रहेगा.
नौकरी/कैरियर:
ऑफिस या वर्कस्पेस पर किसी विवाद में फंसने की संभावना है, इसलिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखें. यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, तो पहले नई नौकरी की पुष्टि होने के बाद ही कदम बढ़ाएं. जल्दबाजी नुकसानदेह साबित हो सकती है.
प्रेम जीवन:
आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें. लव-लाइफ से जुड़ा कोई मामला घर या परिवार में उजागर हो सकता है, इसलिए संयमित रहें. प्रेम संबंधों में पारदर्शिता और विश्वास बनाए रखें.
परिवार:
परिवार में बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. माता-पिता या यंग माता-पिता के आशीर्वचन आपके जीवन में स्थिरता लाएंगे. घरेलू वातावरण सामान्य रहेगा, बस ननिहाल पक्ष में मतभेद से बचें.
युवा और विद्यार्थी:
कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स को कुछ निराशा का सामना करना पड़ सकता है. परीक्षा या किसी महत्वपूर्ण कार्य में विलंब हो सकता है, जिससे दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है. हार न मानें, आपकी लगन ही सफलता दिलाएगी.
वित्त:
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, परंतु व्यावसायिक रुकावटों के कारण लाभ में कमी हो सकती है. नए निवेश से बचें.
स्वास्थ्य:
आज सेहत के प्रति सतर्क रहें. थकान, सिरदर्द या ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या परेशान कर सकती है. नियमित योग और ध्यान से लाभ होगा.
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 3
लकी रंग: ब्राउन
उपाय: भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें. इससे ग्रहण दोष का प्रभाव कम होगा और मानसिक शांति प्राप्त होगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.
