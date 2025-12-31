हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Cancer Rashifal (31 December 2025): कर्क राशि साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण रुके हुए कामों में तेजी आएगी!

Today Cancer Horoscope 31 December 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Neshat Anjum | Updated at : 31 Dec 2025 02:37 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 31 December 2025 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाला है. चन्द्रमा के 11वें हाउस में होने से आय बढ़ाने के नए अवसर सामने आ सकते हैं.

यदि आप लंबे समय से इनकम को लेकर प्रयास कर रहे थे, तो आज कोई सकारात्मक संकेत मिल सकता है. साध्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने से आपके रुके हुए कामों में तेजी आएगी और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा. आज का दिन आपको यह समझने का मौका देगा कि जीवन के कुछ क्षेत्रों में बदलाव करना आपके लिए कितना जरूरी है.

बिजनेस राशिफल

व्यापार से जुड़े कर्क राशि के जातकों के लिए दिन अनुकूल रहेगा. खासतौर पर क्लॉथ या फैशन से जुड़े बिजनेस में लेन-देन से संबंधित अटके हुए मामले सुलझ सकते हैं.

ग्रहों की चाल आपके पक्ष में होने से बिजनेस में आ रही समस्याएं स्वतः ही दूर होती नजर आएंगी. नई डील, नया क्लाइंट या पुराने ग्राहक से बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना बन रही है. हालांकि पैसों से जुड़े फैसलों में जल्दबाजी से बचें और हर कागजी कार्यवाही सावधानी से करें.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अवसरों से भरा हो सकता है. न्यू ईयर के मौके पर किसी खास प्रोजेक्ट के सिलसिले में विदेश जाने का प्रस्ताव मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

ऑफिस में काम को टालने की आदत से बचें, क्योंकि आज किया गया कार्य भविष्य में बड़ा लाभ दे सकता है. जितना संभव हो, काम को आज ही पूरा करने का प्रयास करें. सीनियर्स आपके कार्यों पर नजर बनाए रखेंगे, इसलिए जिम्मेदारी से काम लें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन के लिए आज का दिन सकारात्मक रहेगा. किसी प्रियजन से मुलाकात हो सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. फैमिली के साथ समय बिताना आपके लिए भावनात्मक रूप से फायदेमंद साबित होगा.

हालांकि परिवार के साथ ट्रैवल से जुड़े किसी प्लान में अचानक बदलाव हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. दांपत्य जीवन में समझदारी और संवाद बनाए रखें, इससे रिश्तों में मजबूती आएगी.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

नई पीढ़ी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन आत्ममंथन का है. अपने विचारों को फिल्टर करना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि बार-बार सोच बदलने से निर्णय लेने में भ्रम पैदा हो सकता है.

विद्यार्थियों को पढ़ाई में फोकस बनाए रखने की जरूरत है. युवाओं को करियर से जुड़े फैसले सोच-समझकर लेने चाहिए और भावनाओं में बहने से बचना चाहिए.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से दिन मध्यम रह सकता है. कुछ हेल्थ रिलेटेड समस्याएं, जैसे थकान, सिरदर्द या पेट से जुड़ी दिक्कतें परेशान कर सकती हैं. खान-पान पर ध्यान दें और पर्याप्त आराम करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

भाग्यशाली रंग: लाल

भाग्यशाली अंक: 8

अनलकी नंबर: 3

उपाय

आज माता का आशीर्वाद लें और चावल या दूध का दान करें. इससे मानसिक शांति मिलेगी और जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे.

FAQs

Q1: क्या आज कर्क राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है?

A1: हां, चन्द्रमा के 11वें हाउस में होने से आय बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं.

Q2: क्या बिजनेस में फंसे हुए पैसे वापस मिलेंगे?

A2: हां, प्रयास जारी रखने से लेन-देन से जुड़े मामले सुलझ सकते हैं.

Q3: क्या विदेश यात्रा का योग बन रहा है?

A3: हां, नौकरीपेशा लोगों को विदेश से जुड़ा प्रस्ताव मिल सकता है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 31 Dec 2025 02:37 AM (IST)
Aaj Ka Rashifal Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope
