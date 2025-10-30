हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kark Rashifal (30 October 2025): वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति, करियर में मिलेगा अनुभवी लोगों का साथ! पढ़ें आज का कर्क राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal (30 October 2025): वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति, करियर में मिलेगा अनुभवी लोगों का साथ! पढ़ें आज का कर्क राशिफल

Today Cancer Horoscope 30 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 30 Oct 2025 12:45 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kark Rashifal 30 October 2025 in Hindi: आज का दिन वैवाहिक और पेशेवर दोनों ही मोर्चों पर सावधानी बरतने का संकेत दे रहा है. चंद्रमा सप्तम भाव (7th हाउस) में स्थित हैं, जिससे पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है.

दिन के दूसरे भाग में स्थितियां आपके पक्ष में आती दिखेंगी. ग्रहों से बन रहा सुनफा योग और आनन्दादि योग आपके प्रयासों को सफलता दिलाने वाला रहेगा.

व्यवसाय राशिफल

बिजनेस में शुरुआती समय वित्तीय उलझनों से भरा रह सकता है, लेकिन दोपहर के बाद आर्थिक स्थितियां सुधरेंगी. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी नए अनुबंध या सहयोग की संभावना बन रही है. निवेश से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें, जल्दबाजी हानि करा सकती है.

नौकरी/करियर राशिफल

वर्कस्पेस पर आपकी कार्यकुशलता का कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा. कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए बेकार की चर्चाओं से दूरी बनाए रखें. अपने काम को समय पर पूरा करने पर ध्यान केंद्रित रखें, यही आपकी सफलता की असली पहचान बनेगा.

लव और पारिवारिक राशिफल

पति-पत्नी के बीच हल्की अनबन संभव है, लेकिन शाम तक माहौल सामान्य हो जाएगा. परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर मिलेगा. अविवाहित जातकों के विवाह की बात घर पर चल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल

आनन्दादि योग के प्रभाव से स्पोर्ट्स पर्सन अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे. युवा वर्ग को आज अपने व्यवहार में विनम्रता और धैर्य रखने की जरूरत है.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. फिटनेस बनाए रखने के लिए नियमित व्यायाम और योग को दिनचर्या में शामिल करें.

  • भाग्यशाली अंक 8
  • शुभ रंग गोल्डन
  • उपाय माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें और "ॐ नमः शिवाय" का 11 बार जाप करें.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 30 Oct 2025 12:45 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज के लिए क्या उपाय सुझाया गया है?

माता पार्वती और भगवान शिव की संयुक्त पूजा करें और

पर्सनल कार्नर

