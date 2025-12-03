हेल्थ राशिफल
आज सेहत मजबूत रहेगी. ऊर्जा और मनोबल अच्छा रहेगा. तनाव कम होगा, लेकिन अधिक काम के कारण थकान हो सकती है. पानी ज्यादा पिएं और नींद पूर्ण लें.
बिजनेस राशिफल
शिव योग के प्रभाव से बिजनेस में बड़ा लाभ संभव है. मार्केट से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग हैं, जिससे आर्थिक स्थिति सुधरेगी. किसी भी काम को जल्दबाज़ी में न करें, बल्कि समझदारी और शांति से कदम उठाएँ. योजनाएँ सुगमता से सफल होंगी. व्यापार के विस्तार के लिए समय अनुकूल है.
जॉब/करियर राशिफल
नौकरी में चल रही परेशानियाँ आज कम होंगी. आप अपनी सूझबूझ से ऑफिस की दिक्कतों को हल करने में सफल होंगे. वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और कार्य में मन लगेगा. प्रमोशन या नई जिम्मेदारी का रास्ता खुल सकता है.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन मिलने से ग्राफ ऊपर उठेगा. कोई नया लाभ भी संभव है.
लव और फैमिली राशिफल
लव लाइफ में खुशी का माहौल रहेगा. लाइफ पार्टनर के साथ छोटी पार्टी या आउटिंग की प्लानिंग बन सकती है. विवाह योग्य जातकों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं. परिवार में जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसे आप आसानी से निभा लेंगे.
युवा व स्टूडेंट
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन आज अपने फील्ड में बेहतर प्रदर्शन करेंगे और पुरानी उपलब्धियों को दोहराएँगे. पॉलिटिशियन को पार्टी मुख्यालय में बुलावा आ सकता है.
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4
आज का उपाय:
- मां दुर्गा को चांदी के रंग के फूल अर्पित करें.
- घर के बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद अवश्य लें.
FAQ
1. क्या आज बिजनेस में रुका पैसा वापस मिल सकता है?
हाँ, इसके बहुत मजबूत योग हैं.
2. क्या परिवार में कोई खास जिम्मेदारी मिलने वाली है?
हाँ, आज आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य की ज़िम्मेदारी दी जा सकती है.