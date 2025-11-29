Aaj Ka Cancer Rashifal (29 November 2025): कर्क राशि काम में रुकावटें बढ़ेंगी, पारिवारिक तनाव से बचें
Today Cancer Horoscope 29 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 29 November 2025 in Hindi: आज का दिन आप के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है. चन्द्रमा 8th हाउस में होने से ननिहाल में किसी अनबन हो सकती है.
बिजनेस राशिफल:
बिजनेसमैन के लिए दिन अनुकूल रहेगा. पुराने किए गए निवेश आज लाभ देना शुरू करेंगे. व्यापार से जुड़े निर्णय लेने में आसानी होगी और शुरुआत से ही काम में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. पार्टनरशिप में संयम रखें, नहीं तो छोटी बात भी बड़ा रूप ले सकती है.
नौकरी राशिफल:
जॉब करने वालों को आज थकान और बोरियत महसूस हो सकती है. सीनियर्स का दबाव बढ़ सकता है, लेकिन आपकी सकारात्मक सोच और काम के प्रति समर्पण आपको आगे बढ़ाएंगे. लंबित कार्य पूरे होंगे और आपकी मेहनत का असर टीम पर भी दिखाई देगा.
लव और फैमिली राशिफल:
लाइफ पार्टनर के साथ छोटी-सी बात पर तनाव पैदा हो सकता है, इसलिए शांत रहने की कोशिश करें. घर से दूर रह रहे लोगों को परिवार से मिलने का अवसर मिलेगा और मनपसंद उपहार भी मिल सकता है. परिवार में एकता और सहयोग का माहौल बना रहेगा.
युवा और विद्यार्थी राशिफल:
स्टूडेंट्स के लिए यह समय महत्वपूर्ण है. परीक्षा नजदीक होने के चलते दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करना फायदेमंद रहेगा. कठिन विषयों में पकड़ मजबूत होगी. युवाओं को अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना होगा.
हेल्थ राशिफल:
स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है. मानसिक उलझन और थकान बढ़ सकती है. आराम और संतुलित आहार बेहद जरूरी है.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: सफेद
उपाय: चंद्रदेव को कच्चे दूध का अर्घ्य दें और सफेद वस्त्र धारण करें.
FAQs
Q1. क्या आज बिजनेस में फायदा मिलेगा?
हाँ, पुराने निवेश से लाभ मिलने के योग हैं.
Q2. क्या पार्टनरशिप में तनाव बढ़ सकता है?
हाँ, इसलिए संयम और शांत व्यवहार जरूरी है.
Q3. नौकरी में कैसा दिन रहेगा?
वर्कलोड रहेगा, लेकिन कार्य पूरे होंगे और सकारात्मकता बनी रहेगी.
Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.
