Aaj Ka Kark Rashifal (28 October 2025): शत्रुओं पर विजय और नए अवसरों की शुरुआत का दिन, पढ़ें कर्क राशि
Today Cancer Horoscope 28 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 28 October 2025 in Hindi: आज चंद्रमा षष्ठ भाव में गोचर कर रहे हैं, जिससे आप अपने ज्ञात और अज्ञात शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे. दिन चुनौतियों से भरा रहेगा, लेकिन आप साहस और समझदारी से उन्हें संभाल लेंगे.
सुकर्मा योग और पराक्रम योग का प्रभाव आपको कार्यक्षेत्र में सम्मान और आत्मविश्वास दोनों देगा. किसी पुराने कार्य की सफलता या अधूरे काम के पूरे होने से मन प्रसन्न रहेगा. आज जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाएं.
बिज़नेस राशिफल:
बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए दिन थोड़ा सावधानीपूर्ण रहेगा. ग्राहकों से व्यवहार में संयम रखें. किसी ग्राहक से पैसों को लेकर बहस न करें, इससे आपकी छवि और भरोसे को नुकसान हो सकता है. मार्केट में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना आज सबसे जरूरी है. नए निवेश या प्रोजेक्ट पर विचार कर सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी न करें.
जॉब राशिफल:
कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना होगी. सीनियर्स आपकी प्लानिंग और परफॉर्मेंस से खुश रहेंगे. नए काम की जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. सहयोगियों के साथ सामंजस्य बनाए रखें, इससे आपका प्रभाव और बढ़ेगा.
लव और फैमिली लाइफ:
परिवार में सौहार्द बना रहेगा. भूमि या संपत्ति खरीदने की योजना बन सकती है, जो भविष्य के लिए लाभदायक होगी. किसी बड़े सदस्य की सलाह से पारिवारिक समस्या का समाधान संभव है. प्रेम जीवन में मनमुटाव को दूर करने के लिए धैर्य रखें.
हेल्थ राशिफल:
आज स्वास्थ्य कुछ ढीला रह सकता है. पेट या रक्तचाप से संबंधित दिक्कत संभव है. खानपान पर ध्यान दें और अत्यधिक तनाव से बचें. नियमित व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें.
फाइनेंस:
फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें. धन का व्यय अचानक हो सकता है. किसी निवेश से पहले पूरी जानकारी लें.
भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: पर्पल
उपाय: आज भगवान शिव को जल में शहद मिलाकर अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें. इससे नकारात्मकता दूर होगी और कार्यों में सफलता प्राप्त होगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
