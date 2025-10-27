Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







Aaj Ka Kark Rashifal 27 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए नई शुरुआत का संकेत दे रहा है. यह समय पुरानी आदतों या अस्वस्थ जीवनशैली को छोड़ने के लिए शुभ है. परिवार में सकारात्मक बदलाव होंगे, जिससे घर का माहौल सुखद बनेगा. किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेकर ही आर्थिक निर्णय लें, क्योंकि गलत लोगों को धन उधार देने से नुकसान हो सकता है. आज आपको जीवन में नई दिशा देने वाले अवसर मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल:

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन अनुकूल रहेगा. यदि आप हाल ही में किसी खराब आदत जैसे धूम्रपान या जंक फूड से परेशान हैं, तो आज उसे छोड़ने का सही दिन है. सुबह के समय हल्की सैर और ध्यान आपके मानसिक संतुलन को मजबूत करेंगे. सुनहरे रंग की अंगूठी धारण करना आज आपके स्वास्थ्य और आत्मबल के लिए शुभ रहेगा.

लव और पारिवारिक राशिफल:

प्रेम जीवन में कुछ उतार-चढ़ाव संभव हैं, लेकिन हार न मानें, परिस्थितियाँ धीरे-धीरे आपके पक्ष में बदलेंगी. दांपत्य जीवन में पिछली गलतफहमियाँ दूर होंगी और आपसी समझ बढ़ेगी. परिवार में कोई शुभ समाचार या नई योजना पर चर्चा से मन प्रसन्न रहेगा.

व्यवसाय और करियर राशिफल:

व्यापारियों के लिए दिन शुभ रहेगा, खासकर साझेदारी के क्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए यह अनुकूल समय है. नौकरीपेशा जातकों को वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्य में सफलता की संभावना बढ़ेगी.

वित्तीय राशिफल:

आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. किसी पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. हालांकि, किसी मित्र को धन उधार देने से पहले दो बार सोचें. सोने की अंगूठी धारण करना आज आपके आर्थिक भाग्य को मज़बूत करेगा.

भाग्यशाली अंक: 2

भाग्यशाली रंग: हल्का हरा

उपाय: आर्थिक समृद्धि और स्थिरता के लिए आज अपनी अनामिका उंगली (रिंग फिंगर) में सोने की अंगूठी धारण करें और भगवान लक्ष्मी-नारायण की पूजा करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.