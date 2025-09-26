Aaj Ka Kark Rashifal 26 September: कर्क राशि युवा वर्ग करियर पर ध्यान देंमौ, मौज-मस्ती से नुकसान
Today Cancer Horoscope 26 September 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 26 September 2025 in Hindi: आज का कर्क राशिफल बताता है कि आज का दिन (शुक्रवार) आपके लिए खास रहेगा. जो लोग नौकरी या व्यापार में हैं, उन्हें महत्वपूर्ण अवसर प्राप्त हो सकते हैं. रिश्तों में भी सुधार होगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ें अपना आज का कर्क राशिफल
परिवार राशिफल
आज चन्द्रमा पंचम भाव में होने से परिवार में किसी महिला सदस्य की सेहत बिगड़ सकती है. ऐसे में घर का माहौल चिंतित रहेगा. घनिष्ठ मित्रों और रिश्तेदारों के साथ निजी बातें साझा होंगी, जिससे मानसिक बोझ हल्का होगा.
लव राशिफल
आर्थिक तनाव और कामकाजी दबाव का असर रिश्तों पर पड़ सकता है. जीवनसाथी से व्यवहार में नम्रता बनाए रखें, अन्यथा खटास आ सकती है. अविवाहित जातकों को रिश्तों को लेकर जल्दबाज़ी करने से बचना चाहिए.
व्यापार राशिफल
आज बिजनेस में खर्चे बढ़ेंगे और उधारी या क्रेडिट कार्ड का सहारा लेना पड़ सकता है. किसी पर अंधा विश्वास न करें, धोखे की संभावना है. बिजनेसमैन को आर्थिक मामलों में बहुत सतर्क रहना होगा.
नौकरी राशिफल
ऑफिस में लापरवाही करने पर बॉस नाराज़ हो सकते हैं. जब तक कार्य में रुचि और समर्पण नहीं दिखाएँगे, नए अवसर हाथ नहीं आएंगे. अहम और गुस्से को काबू में रखें, वरना कार्यस्थल और रिश्तों दोनों में दिक़्क़त आ सकती है.
युवा एवं विद्यार्थियों का राशिफल
युवा वर्ग को मौज-मस्ती छोड़कर करियर पर ध्यान देना चाहिए. विद्यार्थी, कलाकार और खेल से जुड़े लोगों के लिए दिन कमजोर रहेगा. अपेक्षित सफलता पाने के लिए मेहनत और अनुशासन ज़रूरी है.
स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य में गिरावट के संकेत हैं. किसी महिला सदस्य की तबीयत बिगड़ सकती है, साथ ही आपको भी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा. लापरवाही करना ठीक नहीं होगा.
धन राशिफल
खर्चे बढ़ने से आर्थिक स्थिति दबाव में रहेगी. निवेश करने से बचें और पैसों का सही प्रबंधन करें.
शुभ अंक: 9
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: भगवान शिव को दूध और जल अर्पित करें, आर्थिक संकट दूर होंगे.
FAQs
Q1: क्या आज बिजनेस में नए सौदे करना सही रहेगा?
नहीं, फिलहाल किसी पर भरोसा करके बड़ा सौदा करना नुकसानदायक हो सकता है.
Q2: क्या छात्रों के लिए आज का दिन शुभ है?
नहीं, विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए समय कमजोर है, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL