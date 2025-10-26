हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal (26 October 2025): भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कार्यक्षेत्र में प्रगति संभव, पढ़ें कर्क राशि

Aaj Ka Kark Rashifal (26 October 2025): भावनाओं पर नियंत्रण रखें, कार्यक्षेत्र में प्रगति संभव, पढ़ें कर्क राशि

Today Cancer Horoscope 26 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 26 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kark Rashifal 26 October 2025 in Hindi: आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए आत्म-देखभाल और संतुलन का संदेश लेकर आया है. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर के छोटे संकेतों को नज़रअंदाज़ न करें. दिनचर्या में हल्की गतिविधियाँ या सैर शामिल करें, इससे मन और शरीर दोनों को नई ऊर्जा मिलेगी. आज का दिन अपने आप को पुनः ऊर्जावान और केंद्रित करने के लिए उपयुक्त है.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत के मामले में स्थिति सामान्य लेकिन सतर्क रहने योग्य है. हल्का व्यायाम, योग या स्ट्रेचिंग आपके शरीर को लचीला और सक्रिय बनाएगा. पानी अधिक पिएं और ताज़ा, पौष्टिक भोजन ग्रहण करें. मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान या गहरी साँसों के अभ्यास को अपनाएँ. आज विश्राम लेना और शरीर की बात सुनना आवश्यक है.

व्यापार राशिफल:
व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी. किसी पुराने प्रोजेक्ट पर काम करने से लाभ मिलेगा. आज जोखिम भरे कदम न उठाएँ और सावधानी से निर्णय लें. सहकर्मियों या साझेदारों से सहयोग प्राप्त हो सकता है.

करियर राशिफल:
कैरियर में सामान्य प्रगति का दिन है. काम के दबाव के बावजूद आप अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छी तरह निभाएँगे. ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें और अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें. किसी वरिष्ठ का मार्गदर्शन आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है.

धन राशिफल:
आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी. निवेश करने से पहले सोच-विचार अवश्य करें.

परिवार और लव राशिफल:
परिवार में शांति का माहौल रहेगा. किसी करीबी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहराएगा. प्रेम जीवन में समझ और संवेदनशीलता बढ़ेगी. अविवाहित जातक अपने दिल की बात किसी खास व्यक्ति से साझा कर सकते हैं.

शुभ अंक: 2
शुभ रंग: सफेद
उपाय: चाँदी का आभूषण धारण करें और “ॐ चंद्राय नमः” का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज काम के बोझ से थकान महसूस होगी?
A1. हां, इसलिए बीच-बीच में छोटे ब्रेक लें और खुद को आराम दें.

Q2. क्या आज पारिवारिक माहौल सहयोगी रहेगा?
A2. हां, परिवार का समर्थन और स्नेह आपको मानसिक संतुलन प्रदान करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, पत्रकार और एस्ट्रोलॉजी विशेषज्ञ

हर्षिका मिश्रा एक उभरती हुई और समर्पित पत्रकार हैं, जो नई दिल्ली स्थित (AIMC) से टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हैं. वे ABP Live के एस्ट्रोलॉजी और धर्म बीट पर कार्यरत हैं, जहां वे अपने यूजर्स को विश्वसनीय, शोध-आधारित और आकर्षक जानकारी प्रदान करती हैं.

हर्षिका को स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन में गहरी रुचि है, और वे मीडिया जगत में एक सकारात्मक और विशिष्ट पहचान बनाने का लक्ष्य रखती हैं. उनके लेख और विश्लेषण ज्योतिष, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित होते हैं, जो पाठकों को न केवल जानकारी बल्कि समाधान भी प्रदान करते हैं.

हर्षिका मिश्रा को वैदिक ज्योतिष के साथ-साथ अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, शकुन शास्त्र और ग्रह गोचर के आधार पर स्टोरी लेखन में महारत हासिल है. 
Read
Published at : 26 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 26 अक्टूबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन आत्म-देखभाल और संतुलन का संदेश लेकर आया है. यह खुद को पुनः ऊर्जावान और केंद्रित करने के लिए उपयुक्त है.

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज कर्क राशि वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए?

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर के छोटे संकेतों को नज़रअंदाज़ न करें. हल्के व्यायाम, योग या ध्यान जैसी गतिविधियाँ लाभकारी होंगी.

क्या आज व्यापार में कोई बड़ा जोखिम उठाना चाहिए?

व्यापार में स्थिरता बनी रहेगी. आज जोखिम भरे कदम न उठाएँ और सावधानी से निर्णय लें.

कैरियर के मामले में आज कर्क राशि वालों को क्या सलाह दी जाती है?

कैरियर में सामान्य प्रगति का दिन है. काम के दबाव के बावजूद जिम्मेदारियाँ निभाएँगे, इसलिए ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें.

आर्थिक रूप से आज कर्क राशि वालों की स्थिति कैसी रहेगी?

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी. छोटे खर्च बढ़ सकते हैं, परंतु योजनाबद्ध तरीके से प्रबंधन करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी.

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
Advertisement

वीडियोज

Pandit Dhirendra Shastri अपने ही चेलों से नाराज! | ABP News
टॉर्चर गर्ल का शुद्ध उगाही गैंग
जंगलराज का असली चेहरा.. मोहन यादव के राज में ये क्या?
'लालटेन' बुझाएंगे भाईजान?
दलित को पेशाब पिलाने का मामला! भिंड में बढ़ा तनाव
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
'खतरनाक तूफानों का सामना करने के लिए रहो तैयार', जानें ट्रंप के टैरिफ से निपटने का चीन का जिनपिंग वाला प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
भगत सिंह की तुलना 'हमास' से करने पर भड़के संजीव बालियान, कहा- 'इमरान मसूद को...'
क्रिकेट
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटरों से छेड़छाड़ पर आया BCCI का रिएक्शन, जो कहा वो आपको जरूर जानना चाहिए
इंडिया
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा झटका, CBI ने अमेरिका से गैंगस्टर लखविंदर कुमार को भारत लाकर दबोचा
बॉलीवुड
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे, पोस्ट शेयर कर दी श्रद्धांजलि
अनुपम खेर से लेकर काजोल तक, सतीश शाह के निधन पर भावुक हुए ये सितारे
मध्य प्रदेश
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
एक्टर सतीश शाह के निधन पर CM मोहन यादव ने जताया दुख, बोले- उनकी यादगार भूमिकाएं कभी नहीं भूलेंगे
ट्रेंडिंग
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका! 6 साल की बच्ची ने पंजाबी गाने पर डांस से उड़ाया गर्दा- देखते रह गए यूजर्स
यूटिलिटी
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
IRCTC अकाउंट से आधार लिंक करना है जरूरी, जानें आसान तरीका
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget