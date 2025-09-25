Cancer Horoscope 25 September 2025: कर्क राशि वालों को आज व्यापार में सावधानी बरतनें की जरूरत! पढ़ें भाग्यफल
Today Cancer Horoscope 25 September 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 25 September 2025: आज का दिन मिलाजुला रहेगा. चन्द्रमा चौथे भाव में होने से पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कमी महसूस हो सकती है. बिजनेस या ऑफिस के कामों में लापरवाही और आलस से परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए कार्यों को योजना बनाकर समय पर पूरा करना लाभकारी रहेगा.
सरकारी कार्यों में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी से बचें. पार्टनरशिप संबंधी व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखें, अन्यथा संबंध खराब हो सकते हैं.
परिवार राशिफल: घर में तनाव और असंतुलन महसूस हो सकता है. पारिवारिक मामलों में संयम और धैर्य बनाए रखें. किसी विवाद को बढ़ाने के बजाय समझदारी से हल करें.
लव राशिफल: प्रेम जीवन में बॉन्डिंग कमजोर हो सकती है. जीवनसाथी या प्रेमी के साथ संबंधों में तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता है.
व्यापार राशिफल: व्यवसाय में लापरवाही से बचें. पार्टनरशिप और साझेदारी में पारदर्शिता बनाए रखें. व्यवसायिक पेपर्स और दस्तावेज सुव्यवस्थित रखें.
नौकरी राशिफल: विदेशी कंपनी या उच्च पदों के लिए प्रयासरत लोग आज बाधाओं का सामना कर सकते हैं. ऑफिस से संबंधित कामों में सतर्क रहें और जिम्मेदारी निभाएं.
युवा और करियर राशिफल: स्टूडेंट्स और स्पोर्ट्स पर्सन अपनी सेहत का ध्यान रखें. यंग जनरेशन के लिए गलत संगत से बचना जरूरी है. प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए नियमित प्रयास जरूरी है.
धन राशिफल: वित्तीय मामलों में सावधानी रखें. फालतू खर्च से बचें और निवेश में सोच-समझकर निर्णय लें.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन खान-पान और दिनचर्या में लापरवाही से परेशानी हो सकती है.
शुभ अंक: 2
अशुभ अंक: 7
शुभ रंग: सफेद (White)
उपाय: घर में सफेद वस्त्र का दान करें और माता-पिता या बुजुर्गों का आशीर्वाद लें.
FAQs
Q1. क्या आज व्यापार या साझेदारी के लिए समय ठीक है?
पार्टनरशिप और व्यवसाय में पारदर्शिता बनाए रखें, जल्दबाजी या लापरवाही से बचें.
Q2. युवा वर्ग को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
गलत संगत से दूर रहें और सेहत और पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL