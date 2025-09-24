हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Cancer Horoscope 24 September: कर्क राशि वालों के भूमि-भवन से जुड़े मामले सुलझेंगे, बिज़नेस में सावधानी रखें

Cancer Horoscope 24 September: कर्क राशि वालों के भूमि-भवन से जुड़े मामले सुलझेंगे, बिज़नेस में सावधानी रखें

Today Cancer Horoscope 24 September 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Sep 2025 01:58 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 24 September 2025: आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए संतुलन और धैर्य का रहेगा. चन्द्रमा तुला राशि में चतुर्थ भाव में होने से घर-परिवार से जुड़े मामलों पर ध्यान देना होगा. मानसिक शांति के लिए प्रियजनों के साथ समय बिताना लाभकारी रहेगा. कार्यक्षेत्र में आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और अधूरे काम पूरे होंगे.

स्वास्थ्य राशिफल: आज स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन थकान और मानसिक तनाव की स्थिति बन सकती है. परिवार की जिम्मेदारियों के कारण खुद पर ध्यान कम रहेगा. योग और ध्यान से तनाव कम होगा.

व्यापार राशिफल: व्यापारियों के लिए आज का दिन मध्यम रहेगा. नई डील या निवेश को लेकर सावधानी रखें. कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में न लें. घरेलू उत्पाद या जमीन-जायदाद से जुड़े कामों में फायदा हो सकता है.

लव और पारिवारिक राशिफल: दांपत्य जीवन में आज सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है. जीवनसाथी के साथ छोटी बातों पर मतभेद हो सकते हैं, जिन्हें धैर्य और प्रेम से सुलझाना होगा. परिवार में बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा और बच्चे खुशी का कारण बनेंगे.

धन राशिफल: धन संबंधी मामलों में दिन सामान्य रहेगा. खर्च अधिक रहेगा, लेकिन आय के नए रास्ते भी खुल सकते हैं. प्रॉपर्टी या वाहन खरीद-बिक्री से लाभ हो सकता है.

नौकरी राशिफल: नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन स्थिर रहेगा. सीनियर आपके काम की सराहना करेंगे. हालांकि, सहकर्मियों के साथ व्यवहार में संयम बनाए रखना आवश्यक है.

युवा राशिफल: युवा वर्ग को करियर संबंधी नए अवसर मिल सकते हैं. पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन लाभकारी रहेगा.

शुभ अंक: 2

अशुभ अंक: 9

शुभ रंग: सफेद और चाँदी

उपाय: माँ दुर्गा को लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

FAQs
Q1. क्या आज कर्क राशि वालों को घर या प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा?
हाँ, जमीन-जायदाद से जुड़े मामलों में फायदा हो सकता है.

Q2. क्या आज दांपत्य जीवन में तनाव की संभावना है?
हाँ, लेकिन संवाद और प्रेम से सब सामान्य हो जाएगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 24 Sep 2025 01:58 AM (IST)
Tags :
Kark Rashifal Cancer Horoscope Today Horoscope Today  Horoscope Today
और पढ़ें
