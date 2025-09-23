Cancer Horoscope 23 September: कर्क राशि दोस्त की मदद फायदेमंद! प्रमोशन और बिज़नेस में मुनाफे के आसार, पढ़ें राशिफल
Today Cancer Horoscope 23 September 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 23 September 2025: आज चन्द्रमा के तृतीय भाव में रहने से आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा. सुनफा योग के प्रभाव से व्यक्तिगत व्यस्तता अधिक रहेगी, जिसके कारण कार्यक्षेत्र पर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे, लेकिन सहकर्मियों या स्टाफ की मदद से कामकाज सुचारू रूप से चलता रहेगा.
हेल्थ राशिफल: स्वास्थ्य आज आपके पक्ष में रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी और आप कार्यों को पूरा करने में सक्षम रहेंगे. खानपान संतुलित रखें ताकि छोटी-मोटी समस्या न हो.
बिज़नेस राशिफल: व्यापारियों के लिए यह दिन लाभकारी रहेगा. आने वाले त्योहारों के सीजन में शुभ ग्रहों का साथ मिलने से मुनाफे की संभावनाएं बढ़ेंगी. आपको सामान्य से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना बन सकती है. किसी पुण्य कार्य या दान में धन खर्च होने की संभावना है. जीवनसाथी और प्रियजनों के साथ सामंजस्य बना रहेगा. प्रेम जीवन में दोस्तों की मदद से कोई अटकी हुई बात सुलझ सकती है.
धन राशिफल: आज धन के मामले में दिन सामान्य रहेगा. धार्मिक कार्यों और सामाजिक गतिविधियों में खर्च बढ़ सकता है. निवेश सोच-समझकर करें.
जॉब राशिफल: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति पाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा. वर्किंग वुमन को कार्यस्थल पर लापरवाही से बचना चाहिए.
युवा राशिफल: ब्रह्म योग के प्रभाव से युवा वर्ग को नए प्रयोगों से पहले विशेषज्ञों की सलाह लेनी चाहिए. अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन आपको सही दिशा देगा.
शिक्षा राशिफल: कॉम्पिटिटिव और सामान्य छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है. पढ़ाई पर फोकस बनाए रखें, सफलता मिलने के योग हैं.
शुभ अंक – 9
शुभ रंग – नेवी ब्लू
उपाय – आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और "ॐ नमः शिवाय" का जाप करें.
FAQs
Q1. क्या आज व्यापार में लाभ के योग हैं?
हाँ, त्योहारों के कारण मुनाफा सामान्य से अधिक मिलेगा.
Q2. क्या छात्रों के लिए यह दिन शुभ है?
हाँ, पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने से अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL