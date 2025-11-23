हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kark Rashifal (23 November 2025): कर्क राशि कर्ज से मिलेगी राहत, ऑफिस व स्टडी में सकारात्मक उपलब्धियां

Today Cancer Horoscope 23 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 Nov 2025 02:27 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kark Rashifal 23 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा का 6वें भाव में गोचर कठिनाइयों को दूर करने और पुरानी उलझनों का समाधान देने वाला रहेगा. कर्ज या उधारी से छुटकारा मिलने के संकेत हैं और आर्थिक दबाव कम होगा. जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार दिखाई देगा, बस धैर्य बनाए रखना होगा. संडे का दिन मेहनत और आराम के संतुलन के साथ बीतेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन खान-पान को लेकर लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है. बाहर के तले-भुने भोजन से परहेज करें. अधिक थकान होने पर शरीर को पर्याप्त आराम दें. यात्रा के दौरान पानी और जरूरी दवाइयाँ साथ रखें.

बिजनेस राशिफल:
आपका शांत स्वभाव और समझदारी आज बिजनेस को आगे ले जाने में मदद करेगी. व्यापार में ग्रोथ और नई उपलब्धियाँ संभव हैं. आज स्थितियाँ आपके पक्ष में रहेंगी, लेकिन प्रतियोगियों पर नजर बनाए रखें. किसी बड़े निर्णय में जल्दबाजी न करें और दस्तावेजों की जाँच कर आगे बढ़ें.

जॉब / करियर राशिफल:
वर्कस्पेस पर कुछ चुनौतियाँ आएंगी जिनसे आपकी कार्य-प्रक्रिया थोड़ी प्रभावित हो सकती है. लेकिन वरिष्ठ अधिकारियों की मदद और मार्गदर्शन से स्थिति सामान्य हो जाएगी. घर से दूर जॉब या स्टडी कर रहे लोगों की घर वापसी की प्लानिंग बन सकती है, जिससे मन प्रसन्न होगा.

लव और फैमिली राशिफल:
लव और वैवाहिक जीवन में तालमेल और मधुरता बढ़ेगी. संडे का दिन परिवार के साथ बिताने से मानसिक शांति और रिलैक्सेशन मिलेगा. बच्चों व परिवार के बुजुर्गों से जुड़ाव बढ़ेगा और घर का माहौल सकारात्मक रहेगा.

युवा और छात्र राशिफल:
स्टूडेंट्स आज पढ़ाई में फोकस्ड रहेंगे और अपने लक्ष्य को पाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में आज की मेहनत भविष्य में अच्छे परिणाम देगी. युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा और नए अवसर मिल सकते हैं.

धन राशिफल:
उधारी और कर्ज से राहत मिलने के योग हैं. बिजनेस से लाभ और धन प्रवाह में सुधार होगा. खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होती दिखाई देगी.

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 2

उपाय: मंगल और चन्द्रमा के प्रभाव को संतुलित करने के लिए मीठा दूध शिवलिंग पर अर्पित करें. जरूरतमंद को भोजन या पानी पिलाना आज विशेष लाभ देगा.

FAQs

Q1: क्या आज बिजनेस में जोखिम लेना ठीक रहेगा?
बिजनेस बढ़ने के संकेत हैं, लेकिन ज्यादा बड़ा जोखिम लेने के बजाय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें.

Q2: क्या नौकरी में बदलाव के लिए आज का समय सही है?
आज बदलाव की शुरुआत की प्लानिंग की जा सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने के लिए कुछ दिन इंतजार करना बेहतर रहेगा.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 23 Nov 2025 02:27 AM (IST)
Embed widget