Aaj Ka Kark Rashifal (22 October 2025): घर के मामलों में सतर्क रहें, ऑफिस में मतभेद और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत, पढ़ें कर्क राशिफल
Today Cancer Horoscope 22 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 22 October 2025 in Hindi: चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर-परिवार से जुड़ी चिंताएं रह सकती हैं. किसी महिला सदस्य की सेहत खराब होने की संभावना है. मानसिक बेचैनी बढ़ सकती है, इसलिए धैर्य बनाए रखें. घरेलू मामलों में संयम और शांत रवैया अपनाना आवश्यक है.
बिजनेस राशिफल
आज व्यवसाय में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. पार्टनरशिप बिजनेस में आय के साथ खर्च भी बढ़ेंगे. ग्रहों की स्थिति आपकी आय वृद्धि में सहयोग नहीं कर रही, इसलिए अनावश्यक जोखिम से बचें. व्यापारिक निर्णयों में जल्दबाज़ी न करें और भरोसेमंद व्यक्तियों से ही सलाह लें.
जॉब राशिफल
ऑफिस में आपका व्यवहार थोड़ा कठोर हो सकता है, जिससे सहकर्मी असहज महसूस करेंगे. वर्किंग वुमन को सतर्क रहने की आवश्यकता है, किसी अपोजिट जेंडर के व्यवहार से असुविधा हो सकती है. वरिष्ठों के साथ संवाद में संयम रखें.
लव और पारिवारिक राशिफल
परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य के साथ विचार-विमर्श होगा. पड़ोसियों के साथ किसी बहस या मतभेद में न पड़ें, अन्यथा संबंधों में तनाव बढ़ सकता है. दांपत्य जीवन में भावनात्मक समझ की आवश्यकता है. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए संवाद बनाए रखें.
युवा और विद्यार्थी राशिफल
युवा वर्ग को अपनी वाणी और आचरण पर नियंत्रण रखना चाहिए. प्रतियोगी और सामान्य छात्र अपने क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करेंगे, लेकिन धैर्य और निरंतरता से सफलता प्राप्त कर सकेंगे.
धन राशिफल
आर्थिक स्थिति थोड़ी दबाव में रह सकती है. खर्च बढ़ने से संतुलन बिगड़ सकता है. आज किसी भी प्रकार के नए निवेश से बचें.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही न करें. हृदय, पेट या मानसिक तनाव से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है. नियमित व्यायाम और ध्यान का अभ्यास लाभदायक रहेगा.
भाग्यशाली अंक: 3
भाग्यशाली रंग: नारंगी (Orange)
उपाय: आज माँ दुर्गा को गुड़ और नारियल का भोग लगाएं और “ॐ दूं दुर्गायै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs:
Q1. क्या आज पारिवारिक विवाद बढ़ सकते हैं?
हां, ग्रह स्थिति संकेत देती है कि आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा, वरना मतभेद हो सकते हैं.
Q2. क्या आज बिजनेस में निवेश करना उचित रहेगा?
नहीं, आज का दिन निवेश या नई डील के लिए अनुकूल नहीं है. धैर्य से काम लें और आने वाले दिनों में निर्णय लें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL