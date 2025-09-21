Cancer Horoscope 21 September 2025: कर्क राशि वालों के लिए विशेष दिन! धन और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी
Today Cancer Horoscope 21 September 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए रविवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 21 September 2025: आज चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में रहेंगे, जिससे वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है और नई आय का मार्ग खुल सकता है. वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थसिद्धि योग का साथ मिलेगा अवसर. दिन की शुरुआत के लिए बेहतरीन रहेगी.
स्वास्थ्य राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से आप ऊर्जावान महसूस करेंगे. विशेष रूप से छोटे बदलाव करना आपके लिए बढ़िया रहेगा. योग एवं प्राणायाम को नियमित बनाये रखें.
व्यवसाय राशिफल: आदिवासियों को दिन की शुरुआत से ही शुभ समाचार मिल सकते हैं. रुका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं. अगर निवेश की योजना है तो कल किसी शुभ आशीर्वाद में निवेश करना जारी रखें. बिजनेस से जुड़े बिजनेस में स्टोर बनाए रखें और किसी अनुभवी की सलाह लें.
लव और फैमिली राशिफल: परिवार में आपका प्रेमपूर्ण व्यवहार से उदास खुशनुमा रहो. पिता का सम्मान और सहयोग मिलेगा. प्रेमियों के साथ रिश्ते में मधुर संबंध. पारिवारिक खुशियाँ आपके मन को शांति देवी.
युवा राशिफल: युवाओं के लिए दिन सकारात्मक जीवन. पढ़ाई या इतिहास से जुड़ी नई दिशा मिल सकती है. मित्र अपनी रुचि के विषयों में गहराई से अध्ययन करेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे.
नौकरी राशिफल: रिश्ते पर अच्छे नतीजे मिलेंगे. किसी भी शुभ समाचार से मन प्रसन्न होगा. वर्कशॉप वुमन की आय स्थिर रहेगी लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए आय अर्जित करना जरूरी है.
शुभ अंक – 2
शुभ रंग – नारंगी
उपाय - भगवान शिव को जल चढ़ाएं और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
FAQs:
Q1: कर्क राशि वालों को आज निवेश क्या करना चाहिए?
A1: आज निवेश की योजना बनाई जा सकती है लेकिन कल शुभ निवेश देखना अधिक रहेगा.
Q2: विद्यार्थियों के लिए फलोदय दिवस क्या रहेगा?
A2: हाँ, पढ़ाई में रुचि सांख्यिकी और उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त होंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL