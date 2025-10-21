हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal (21 October 2025): परिवार में तनाव की संभावना, कार्यस्थल पर सतर्क रहें, पढ़ें कर्क राशिफल

Aaj Ka Kark Rashifal (21 October 2025): परिवार में तनाव की संभावना, कार्यस्थल पर सतर्क रहें, पढ़ें कर्क राशिफल

Today Cancer Horoscope 21 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए मंगलवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपको संयम और सावधानी की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर होने से पारिवारिक और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. किसी विवाद या गलतफहमी में जल्दबाजी से बचें. घर-परिवार में शांति बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय रहेगा. अपने निर्णयों में भावनाओं से अधिक विवेक का प्रयोग करें. मन के उतार-चढ़ाव के बावजूद दिन के उत्तरार्ध में स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज आपका एनर्जी लेवल थोड़ा कम रह सकता है. खानपान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट या गैस से जुड़ी समस्या हो सकती है. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी. सुबह थोड़ी देर प्राणायाम करना लाभदायक रहेगा.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में आज बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से बचें. किसी तीसरे व्यक्ति को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. पुराने अटके हुए कार्यों को पूरा करने में समय और मेहनत दोनों लगेंगे. जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.

लव और पारिवारिक राशिफल:
पारिवारिक जीवन में मतभेद की स्थिति बन सकती है. घरेलू विवादों में अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बात बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियों से दूर रहें. जीवनसाथी का सहयोग लेने से माहौल सामान्य हो जाएगा.

नौकरी राशिफल:
एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. विरोधी आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक चर्चाओं से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद शांत मन से करें.

युवा और छात्र राशिफल:
युवा वर्ग को अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखना चाहिए. एनर्जी की कमी के कारण थकान महसूस हो सकती है. छात्रों को अपने पुराने निर्णयों की समीक्षा करनी होगी, कोई गलती सामने आ सकती है. आत्मविश्वास बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 5
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
उपाय: चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:
Q1. क्या आज परिवार में विवाद की संभावना है?
A1. हाँ, ग्रह स्थिति ऐसी है कि मतभेद संभव हैं, इसलिए आज धैर्य और मौन को प्राथमिकता दें.

Q2. क्या व्यापार में किसी पर भरोसा करना सही रहेगा?
A2. नहीं, आज बाहरी व्यक्ति की दखल से हानि संभव है, इसलिए सभी निर्णय स्वयं लें और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Oct 2025 02:30 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
दिल्ली NCR
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
बॉलीवुड
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें एजुकेशन और नेटवर्थ
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 214 / litre 65
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 176 / litre 65
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
‘शेखी बघारते रहो...’, ट्रंप ने ईरान को लेकर किया दावा तो भड़के खामेनेई, इजरायल की भी लगा दी क्लास
दिल्ली NCR
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
दिल्ली में धूमधाम से मनाई गई दिवाली, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई
बॉलीवुड
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें एजुकेशन और नेटवर्थ
असरानी का निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए कॉमेडियन? जानें नेटवर्थ
क्रिकेट
बाबर आजम फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
बाबर फिर फ्लॉप, शान मसूद शतक से चूके; रावलपिंडी टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तान के 5 विकेट गिरे
जनरल नॉलेज
Diwali 2025: यूपी के इस शहर में अलग से मनाई जाती है दिवाली, जानें क्यों होता है ऐसे?
यूपी के इस शहर में अलग से मनाई जाती है दिवाली, जानें क्यों होता है ऐसे?
शिक्षा
84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन
84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन
ट्रेंडिंग
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
किंग कोबरा को लाठी मार रहे थे चाचा! अचानक दरिंदे ने किया पलटवार और उल्टा पड़ गया खेल- देखें वीडियो
विश्व
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
'कनाडा में सेफ नहीं हैं भारतीय', नए उच्चायुक्त ने उठाए सवाल, कहा- मुझे खुद सिक्योरिटी की जरूरत
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget