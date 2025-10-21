Aaj Ka Kark Rashifal 21 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपको संयम और सावधानी की परीक्षा लेने वाला है. चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर होने से पारिवारिक और मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. किसी विवाद या गलतफहमी में जल्दबाजी से बचें. घर-परिवार में शांति बनाए रखना सबसे बड़ा उपाय रहेगा. अपने निर्णयों में भावनाओं से अधिक विवेक का प्रयोग करें. मन के उतार-चढ़ाव के बावजूद दिन के उत्तरार्ध में स्थिति धीरे-धीरे आपके पक्ष में आने लगेगी.

स्वास्थ्य राशिफल:

आज आपका एनर्जी लेवल थोड़ा कम रह सकता है. खानपान का विशेष ध्यान रखें, अन्यथा पेट या गैस से जुड़ी समस्या हो सकती है. योग और ध्यान से मानसिक शांति मिलेगी. सुबह थोड़ी देर प्राणायाम करना लाभदायक रहेगा.

व्यापार राशिफल:

बिजनेस में आज बाहरी व्यक्तियों के हस्तक्षेप से बचें. किसी तीसरे व्यक्ति को अपने निर्णयों पर हावी न होने दें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है. पुराने अटके हुए कार्यों को पूरा करने में समय और मेहनत दोनों लगेंगे. जल्दबाजी से बचें और हर निर्णय सोच-समझकर लें.

लव और पारिवारिक राशिफल:

पारिवारिक जीवन में मतभेद की स्थिति बन सकती है. घरेलू विवादों में अपनी वाणी पर संयम रखें, अन्यथा बात बढ़ सकती है. प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियों से दूर रहें. जीवनसाथी का सहयोग लेने से माहौल सामान्य हो जाएगा.

नौकरी राशिफल:

एंप्लॉयड पर्सन को आज कार्यस्थल पर सतर्क रहना होगा. विरोधी आपके कार्यों में बाधा डालने की कोशिश कर सकते हैं. अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करें और अनावश्यक चर्चाओं से बचें. वरिष्ठ अधिकारियों से संवाद शांत मन से करें.

युवा और छात्र राशिफल:

युवा वर्ग को अपनी दिनचर्या और खानपान का ध्यान रखना चाहिए. एनर्जी की कमी के कारण थकान महसूस हो सकती है. छात्रों को अपने पुराने निर्णयों की समीक्षा करनी होगी, कोई गलती सामने आ सकती है. आत्मविश्वास बनाए रखें.

भाग्यशाली अंक: 5

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

उपाय: चांदी के पात्र में जल भरकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और “ॐ सोमाय नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs:

Q1. क्या आज परिवार में विवाद की संभावना है?

A1. हाँ, ग्रह स्थिति ऐसी है कि मतभेद संभव हैं, इसलिए आज धैर्य और मौन को प्राथमिकता दें.

Q2. क्या व्यापार में किसी पर भरोसा करना सही रहेगा?

A2. नहीं, आज बाहरी व्यक्ति की दखल से हानि संभव है, इसलिए सभी निर्णय स्वयं लें और दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.

