हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal: छात्रों को पढ़ाई में रुकावट और मानसिक तनाव की समस्या, पढ़ें शुक्रवार 21 नवंबर का कर्क राशिफल?

Aaj Ka Kark Rashifal: छात्रों को पढ़ाई में रुकावट और मानसिक तनाव की समस्या, पढ़ें शुक्रवार 21 नवंबर का कर्क राशिफल?

Today Cancer Horoscope 21 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 21 Nov 2025 04:15 AM (IST)
Key points generated by AI, verified by newsroom

Aaj Ka Kark Rashifal 21 November 2025 in Hindi: आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आएगा. चन्द्रमा पंचम भाव में होने से छात्रों की पढ़ाई में रुकावट आ सकती है. मानसिक विचलन या ध्यान भटकने से प्रोग्रेस धीमी हो सकती है, इसलिए फोकस बनाए रखना ज़रूरी होगा.

कर्क व्यवसाय राशिफल

अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में इनकम बढ़ने की संभावना है. पहले किए गए प्रयास अब रिज़ल्ट दे सकते हैं. नए क्लाइंट या नई डील से आर्थिक लाभ मिलेगा. किसी भी बड़े फैसले में स्थिरता बनाए रखें.

कर्क नौकरी राशिफल

ऑफिस में आपका अड़ियल रवैया माहौल बिगाड़ सकता है, इसलिए व्यवहार में लचीलापन रखें और काम पर ध्यान दें. एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी ताकत होगी. सिचुएशन चाहे जितनी भी ऊपर-नीचे हो, स्थिर मन से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी.

कर्क परिवार और लव राशिफल

परिवार में बुजुर्गों की सेवा करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा. दादाजी की देखभाल करें. यदि वे नहीं हैं, तो किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लेना बहुत उपयोगी साबित होगा. इससे घर में रिश्ते और तालमेल बेहतर रहेंगे.

सुनफा योग के प्रभाव से लव लाइफ मधुर रहेगी. आप अपने पार्टनर को खुश करने में सफल होंगे और रिश्ते में सकारात्मकता बढ़ेगी.

कर्क युवा और छात्र राशिफल

छात्रों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण है. फोकस टूटा हुआ महसूस होगा. दूसरी ओर, दोस्तों के साथ मौज-मस्ती का मूड रहेगा, जो समय बर्बाद कर सकता है. युवा वर्ग को फ्रेंड्स के साथ अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचना चाहिए. प्रतियोगिता तभी फायदेमंद है जब वह आपको बेहतर बनने की प्रेरणा दे, न कि तनाव बढ़ाए.

कर्क हेल्थ राशिफल

आज सर्दी-जुकाम या वायरल लक्षण परेशान कर सकते हैं. मौसम के हिसाब से सावधानी बरतें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें शामिल करें.

अतिरिक्त संकेत (पॉलिटिशियन)

राजनीति से जुड़े व्यक्तियों को पार्टी की ओर से कोई बड़ा पद ऑफर हो सकता है, जिसे ठुकराना मुश्किल पड़ेगा.

  • भाग्यशाली रंग ऑरेंज
  • भाग्यशाली अंक 8
  • अशुभ अंक 3

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 21 Nov 2025 04:15 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज कर्क राशि के छात्रों के लिए दिन कैसा रहेगा?

चंद्रमा पंचम भाव में होने से छात्रों की पढ़ाई में रुकावट आ सकती है. मानसिक विचलन के कारण प्रगति धीमी हो सकती है, इसलिए फोकस बनाए रखना ज़रूरी होगा.

कर्क व्यवसाय राशिफल के अनुसार, आज व्यापार में लाभ की क्या संभावना है?

अतिगंड और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेस में इनकम बढ़ने की संभावना है. नए क्लाइंट या नई डील से आर्थिक लाभ मिलेगा.

आज नौकरीपेशा कर्क राशि वालों के लिए क्या सलाह दी गई है?

ऑफिस में आपका अड़ियल रवैया माहौल बिगाड़ सकता है, इसलिए व्यवहार में लचीलापन रखें. स्थिर मन से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी.

कर्क परिवार और लव राशिफल के अनुसार, आज पारिवारिक रिश्तों के लिए क्या शुभ रहेगा?

परिवार में बुजुर्गों की सेवा करना शुभ रहेगा. दादाजी की देखभाल करें या किसी बुजुर्ग का आशीर्वाद लें. इससे घर में रिश्ते बेहतर रहेंगे.

आज कर्क राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी क्या परेशानी हो सकती है?

आज सर्दी-जुकाम या वायरल लक्षण परेशान कर सकते हैं. मौसम के हिसाब से सावधानी बरतें और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें शामिल करें.

