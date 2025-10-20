Aaj Ka Kark Rashifal (20 October 2025): दोस्तों से मदद, बिजनेस में सफलता और फैमिली के साथ खुशियों भरा त्यौहार, पढ़ें कर्क राशिफल
Today Cancer Horoscope 20 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए सोमवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 20 October 2025 in Hindi: आज का दिन आपके लिए पारिवारिक और पेशेवर मामलों में सावधानी और संयम का रहेगा. चंद्रमा 4वें घर में होने के कारण पारिवारिक समस्याएं उभर सकती हैं. घर में किसी बात को लेकर मतभेद या बड़ा झगड़ा होने की संभावना है. इसलिए परिवार के साथ संवाद में संयम बनाए रखना जरूरी है.
व्यवसाय और धन लाभ:
बिजनेस में किसी बाहरी व्यक्ति की अनावश्यक एंट्री न दें, अन्यथा नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. अटके हुए काम पूरे करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है. एंप्लॉयड जातकों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि विरोधी षड़यंत्र रच सकते हैं. अपने कार्यों और निर्णयों में धैर्य और विवेक बनाए रखें.
परिवार और सामाजिक जीवन:
पारिवारिक जीवन में तनाव का माहौल बन सकता है. घर के बड़े सदस्यों या संबंधियों के साथ किसी विवाद से बचने के लिए संयम और समझदारी से काम लें. यंग जनरेशन अपने खान-पान और दिनचर्या पर ध्यान दें, अन्यथा ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
आज प्रेम संबंधों में सामान्य स्थिति बनी रहेगी. लव पार्टनर के साथ संवाद और धैर्य बनाए रखें. विवाहित जातकों के लिए पारिवारिक समझ और सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन शरीर की कमजोरी और अस्वस्थता महसूस हो सकती है. पौष्टिक भोजन और पर्याप्त आराम जरूरी है.
उपाय:
आज किसी जरूरतमंद को दान करें. घर में तुलसी के पौधे की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करें. योग, ध्यान और प्राणायाम के लिए समय निकालें. विवाद से बचें और संयम बनाए रखें.
लकी कलर: सिल्वर
लकी नंबर: 5
अनलकी नंबर: 4
FAQs:
Q1. पारिवारिक विवाद से कैसे बचें?
संयम और धैर्य के साथ संवाद करें, विवाद को तूल न दें.
Q2. बिजनेस में सतर्कता क्यों जरूरी है?
किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री या विरोधी की चाल से नुकसान हो सकता है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
