हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Kark Rashifal (20 November 2025): कर्क राशि करियर में नए अवसर, प्रेम व परिवार में तालमेल और मुस्कुराहट आएगी

Aaj Ka Kark Rashifal (20 November 2025): कर्क राशि करियर में नए अवसर, प्रेम व परिवार में तालमेल और मुस्कुराहट आएगी

Today Cancer Horoscope 20 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए गुरुवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Nov 2025 03:04 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Kark Rashifal 20 November 2025 in Hindi: आज चन्द्रमा के पंचम भाव में गोचर के कारण महत्वपूर्ण और शुभ मुलाकात होने की संभावना है, जिससे भविष्य में लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. दिन रचनात्मकता और उत्साह से भरा रहेगा. मन नए कार्यों की ओर आकर्षित होगा और अधूरे कार्यों को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी. सामाजिक स्तर पर आपके सुझाव और उपस्थिति को लोग महत्व देंगे.

हेल्थ राशिफल

सामान्य तौर पर सेहत ठीक रहेगी लेकिन डायबिटीज के रोगियों को विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है. तनाव और अनियमित खान-पान शुगर लेवल बिगाड़ सकता है. नियमित व्यायाम, समय पर दवाई और हल्का भोजन लाभदायक रहेगा. मानसिक रूप से संतुलित रहने के लिए मेडिटेशन उपयोगी होगा.

बिजनेस / करियर

व्यापार में लंबे समय से चल रही धन संबंधी रुकावटें कम होंगी. योजनाएं अब धरातल पर उतरने का समय है, इसलिए काम में तेजी लाएं. व्यावसायिक संबंध और नेटवर्किंग मजबूत होंगे, जिससे बड़े अवसर मिल सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को कार्यस्थल पर कुछ अच्छे मौके मिलेंगे, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. ऑफिस में किसी सहकर्मी से विवाद की स्थिति बन सकती है लेकिन सत्य और संयम का साथ न छोड़ें, अंततः आपकी स्थिति मजबूत रहेगी.

लव और फैमिली

परिवार में भाई-बहन, खासकर बड़े भाई के साथ तालमेल बनाकर चलना जरूरी होगा. उनका सहयोग और आशीर्वाद आज आपको मानसिक ऊर्जा देगा. घर का माहौल हंसी-खुशी और सकारात्मकता से भरा रहेगा. लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर की बातों को समझने से रिश्ते में और अधिक मधुरता आएगी.

युवा और छात्र

खेल-कूद से जुड़े युवाओं के लिए दिन अत्यंत शुभ है. उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव और उपलब्धियों की संभावना है. छात्र नई नौकरी या करियर अवसर की दिशा में किए गए प्रयासों को जारी रखें—सफलता निकट है.

धन राशिफल

निवेश से संबंधित कोई प्लान बन सकता है, जो लंबे समय में लाभ देने वाला होगा. धन की स्थिति धीरे-धीरे सुधार की ओर बढ़ेगी.

  • भाग्यशाली रंग — ऑरेंज
  • भाग्यशाली अंक — 7
  • अनलक्की अंक — 5
  • उपाय
  • आज शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करें तथा शाम को घर में केसर या चंदन की सुगंधित धूप जलाएँ. यह करियर, सेहत और वैवाहिक जीवन में शुभ परिणाम देगा.

FAQs

Q1: क्या आज व्यवसाय में धन की रुकावट दूर होगी?
हाँ, पुराने अटके हुए आर्थिक मामलों में राहत मिल सकती है और योजनाएँ गति पकड़ेंगी.

Q2: क्या ऑफिस में विवाद से बचा जा सकता है?
हाँ, संयम और सच के साथ रहने पर स्थिति आपके पक्ष में रहेगी और समस्या बढ़ने नहीं पाएगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 20 Nov 2025 03:04 AM (IST)
Tags :
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today
और पढ़ें
टॉप रील्स
