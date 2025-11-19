हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj Ka Kark Rashifal (19 November 2025): कर्क राशि घर की महिलाओं की सेहत पर असर, बिजनेस में नुकसान से बचकर कदम बढ़ाएँ

Today Cancer Horoscope 19 November 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए बुधवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 19 Nov 2025 03:45 AM (IST)
Aaj Ka Kark Rashifal 19 November 2025 in Hindi: कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता और संयम से चलने की सलाह देता है. चन्द्रमा 4th हाउस में होने से घर में किसी महिला की सेहत खराब हो सकती है. ग्रहण दोष के प्रभाव से कुछ कार्यों में विलंब या मानसिक अस्थिरता रह सकती है. वाहन चलाते समय ध्यान रखें और जोखिम भरे निर्णयों से बचें.

स्वास्थ्य राशिफल:
आज सेहत पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है. थकान, सिरदर्द या पेट से जुड़ी तकलीफ हो सकती है. अधिक तनाव न लें और जल का सेवन बढ़ाएं. ध्यान या मेडिटेशन करने से राहत मिलेगी.

व्यापार राशिफल:
बिजनेस में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है. मार्केट में कोई व्यक्ति कम दाम पर ऑर्डर लेकर आपका नुकसान कर सकता है. गलत या शॉर्टकट तरीके अपनाने से बचें, वरना हानि हो सकती है. पार्टनरशिप बिजनेस में निवेश से पहले गहन विचार करें.

नौकरी राशिफल:
जॉब के क्षेत्र में आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. ऑफिस में किसी सहकर्मी से विवाद या झड़प हो सकती है. उग्र स्वभाव से बचें और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित रखें. अतिरिक्त प्रयासों से ही आज कार्य पूरे होंगे.

लव और परिवार राशिफल:
वैवाहिक जीवन में तनाव या गलतफहमी हो सकती है. जीवनसाथी की बातों को ध्यान से सुनें और संवाद बनाए रखें. परिवार में किसी छोटे विवाद को बड़ा रूप न दें. धैर्य और संयम से ही स्थिति संभलेगी.

धन राशिफल:
वित्तीय मामलों में आज सतर्क रहें. निवेश या लेन-देन में जल्दबाजी न करें. अचानक खर्चों से बजट गड़बड़ा सकता है. बचत पर ध्यान दें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल:
युवाओं को आज अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, न कि भावनाओं में बहना चाहिए. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन मानसिक तनाव के कारण अपने क्षेत्र में पूरी तरह फोकस नहीं कर पाएंगे. आराम करें और मन को शांत रखें.

शुभ अंक: 2
शुभ रंग: ग्रे
उपाय: आज शिवलिंग पर जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का 108 बार जप करें. इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और मन में स्थिरता आएगी.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी मान्यताओं और ज्योतिषीय विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी जानकारी की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें.

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 19 Nov 2025 03:45 AM (IST)
Cancer Horoscope Kark Rashifal Today Horoscope Cancer Horoscope Today

Frequently Asked Questions

कर्क राशि वालों के लिए 19 नवंबर 2025 का दिन कैसा रहेगा?

19 नवंबर 2025 का दिन कर्क राशि वालों के लिए सतर्कता और संयम बरतने का है। चन्द्रमा की स्थिति के कारण घर की महिला के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

आज कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य को लेकर क्या सलाह दी गई है?

आज सेहत पर विशेष ध्यान दें। थकान, सिरदर्द या पेट की तकलीफ हो सकती है। तनाव कम करें, पानी पिएं और ध्यान करें।

व्यापार के क्षेत्र में आज कर्क राशि वालों के लिए क्या संभावना है?

व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। गलत तरीके अपनाने से बचें और पार्टनरशिप में निवेश से पहले सोच-समझकर फैसला लें।

नौकरीपेशा कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

नौकरी में दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। सहकर्मियों से विवाद से बचें और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें। अतिरिक्त प्रयासों से ही कार्य पूरे होंगे।

कर्क राशि वालों को आज धन संबंधी क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। निवेश या लेन-देन में जल्दबाजी न करें। अचानक खर्चों से बजट बिगड़ सकता है, बचत पर ध्यान दें।

Embed widget