Aaj Ka Kark Rashifal (18 October 2025): सत्कर्म लाभकारी, कार्यस्थल पर ध्यान और स्टाफ पर निगरानी आवश्यक, पढ़ें कर्क राशिफल
Today Cancer Horoscope 18 October 2025: कर्क राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें कर्क राशिफल.
Aaj Ka Kark Rashifal 18 October 2025 in Hindi: कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मनिरीक्षण और सत्कर्म के लिए उपयुक्त है. चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में हैं, जिससे धन, वाणी और परिवार से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे. आज दान-पुण्य और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा. व्यवसाय से जुड़े जातक अपने कार्यस्थल और मार्केटिंग दोनों पर समान ध्यान दें, क्योंकि किसी प्रकार की आंतरिक अव्यवस्था नुकसान पहुँचा सकती है. कर्मचारियों पर नज़र रखें और अपनी योजनाओं को किसी से साझा न करें. ऑफिस में किसी सहयोगी के साथ मतभेद संभव है, पर शांत रहकर स्थिति संभाली जा सकती है. वर्कस्पेस का वातावरण आज प्रेरणादायक रहेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्या से जूझ रहे लोगों को आज विशेष ध्यान रखने की जरूरत है. मानसिक तनाव से बचें और अधिक नमक या मसालेदार भोजन से परहेज करें. हल्की सैर या प्राणायाम लाभदायक रहेगा.
व्यापार और धन राशिफल:
नए सौदे करते समय गोपनीयता बरतें. किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सलाह लेकर ही निर्णय लें. धन का आगमन धीरे-धीरे होगा, पर स्थिर रहेगा.
करियर / नौकरी राशिफल:
ऑफिस में छोटी-छोटी बातों को लेकर बहस से बचें. अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें, वरिष्ठ आपकी मेहनत को सराहेंगे. वर्कस्पेस का माहौल आपको प्रोत्साहित करेगा.
लव और पारिवारिक जीवन:
जीवनसाथी के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार से घर में खुशियाँ आएंगी. पारिवारिक संबंधों में सामंजस्य और सहयोग बना रहेगा.
युवा और छात्र:
स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी रुचि के क्षेत्र में लगातार मेहनत करनी होगी. आज का प्रयास आने वाले समय में सफलता देगा.
भाग्यशाली अंक: 7
रंग: सफेद (White)
अभाग्यांक: 2
उपाय:
- माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें.
- वृद्धजन या जरूरतमंद को मीठा भोजन कराएँ.
FAQs:
Q1: क्या आज निवेश या धन संचय करना सही रहेगा?
A1: हाँ, लेकिन किसी विश्वसनीय सलाहकार की राय लेकर ही निर्णय लें.
Q2: क्या आज पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा?
A2: हाँ, आपके शांत और प्रेमपूर्ण व्यवहार से परिवार में सौहार्द बढ़ेगा.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
